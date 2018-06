A la demande de la FIFA, le Central Stadium d'Iekaterinbourg avait dû augmenter sa capacité d'accueil pour atteindre 45'000 places. Pour ne pas devoir complètement rénover le vénérable et très esthétique bâtiment, érigé en 1957, les organisateurs de la Coupe du monde 2018 ont donc imaginer des gigantesques tribunes provisoires derrière les buts. Ces annexes seront démontées après le tournoi.

De quoi donner des frissons aux supporters, inquiets de la hauteur à laquelle culminent les tribunes et dont les vibrations ont déjà eu de quoi inquiéter certains spectateurs durant les matches Egypte-Uruguay et France-Pérou. Deux autres parties doivent encore se disputer dans l'enceinte: Japon-Sénégal dimanche et Mexique-Suède mercredi.

La vue depuis le haut de ces tribunes a également été critiquée. Certains fans n'hésitant pas à affirmer que s'y trouver revenait à suivre le match «sur un écran géant». (nxp)