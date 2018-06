L'ancien international anglais Gary Lineker a dû revoir en partie sa célèbre phrase passée à la postérité après la victoire de la RFA face à l’Angleterre en 1990.

28 ans plus tard, la folie du scénario de samedi soir entre l'Allemagne et la Suède (but victorieux de Tony Kroos à l'ultime seconde) l'a forcé à revoir son jugement.

Football is a simple game, 22 men chase the ball for 82 minutes and the Germans get a player sent off so 21 men chase the ball for 13 minutes and at the end the Germans somehow fucking win.