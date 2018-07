Était-ce pour ne pas risquer de se faire tailler un costard? Gianni Infantino a débarqué dans le survêtement officiel des bénévoles, ce vendredi midi, à l’heure de tirer son bilan du Mondial 2018 au stade Loujniki. Manches retroussées, capuche en bas, la grande classe à portée du petit peuple.

Après ce premier coup de génie en matière de communication, le président de la FIFA a exprimé son ravissement quant au mois écoulé dans la patrie des tsars. Après les remerciements adressés au peuple russe, au gouvernement, à la fédération et au président Poutine «bien sûr», le Haut-Valaisan a commencé par l’essentiel: «Des centaines de milliers de gens, venus d’Amérique du Sud (ndlr: surtout), d’Asie ou d’Afrique ont découvert un magnifique pays et ont compris que l’image véhiculée en dehors n’était pas forcément conforme à la réalité.»

Juste, sous réserve du boomerang sans lequel la réalité ne sort jamais de chez elle. Autrement dit, et ce n’est pas l’homme de la rue qui nous contredira, il pourrait y avoir un retour de bâton. Mais en attendant, l’heure était à l’autocongratulation. Alors en anglais, en espagnol, en français ou en italien, Gianni le polyglotte, Infantino le politicien ont repeint la planète en rose: «Le football ne changera ni le monde, ni le passé. Mais s’il a pu contribuer, et je crois qu’il l’a fait, à ce que des gens se parlent ou se rencontrent, alors c’est déjà quelque chose.»

«Depuis deux ans, j’ai souvent entendu que ce Mondial en Russie serait le pire de l’histoire. Aujourd’hui, je peux le dire: c’était le meilleur.»

L'AVIS DU «MATIN»

Le refrain est archiconnu, brandi après chaque Mondial comme tous Jeux olympiques, et donc bien souvent galvaudé. Mais ce coup-ci, même si nos souvenirs restent flous concernant l’édition de 1930 en Uruguay par exemple, et même si le cru allemand de 2006 avait été exceptionnel, force est de constater que «Russia 2018» restera comme une remarquable réussite logistico-humaine. Des transports à la sécurité en passant par les terrains de jeu et la formidable osmose entre les peuples (si si), on a dangereusement frôlé le sans-faute.

«Grâce aux performances de sa sélection, mais aussi grâce aux magnifiques stades qui ont été construits, la Russie est devenue un vrai grand pays de football.»

L'AVIS DU «MATIN»

Sur ce point, on va se montrer plus sceptique. Bien sûr, en atteignant les quarts de finale, la Sbornaja a, en quelque sorte, gagné «son» tournoi. Certes les douze arènes, dont sept ont été bâties ou rénovées pour l’occasion, sont superbes. Mais l’après-Mondial va déchanter. Les stades sans club digne de ce nom vont croupir. Et une fois le soufflé retombé, la population verra la réalité en face, avec une addition ultra salée à payer – demandez aux Brésiliens (2014) ou aux Sud-Africains (2010). Et puis rien à faire, la Russie reste un pays de hockey sur glace.

«La VAR ne changera pas le football, mais elle le rend plus propre, plus transparent. C’est fini, on ne verra plus jamais un but inscrit en position de hors-jeu.»

L'AVIS DU «MATIN»

Sur la deuxième phrase, Gianni Infantino s’emballe sans doute un peu. L’assistance vidéo ne garantit quand même pas la justice à tous les étages, ne serait-ce que parce qu’il y a les fois où on y recourt; et les autres. La phase de poules de ce Mondial a notamment donné lieu à quelques séquences de flou peu artistique. Il faut saluer l’apparition de l’outil, qui fait enfin entrer le football dans l’ère moderne. Mais son utilisation, notamment en ce qui concerne l’information au public téléspectateurs compris, reste grandement perfectible.

«Il y a assez de qualité pour un Mondial à 48 équipes. Je vous rappelle que cette année, l’Italie, le Chili, le Cameroun, les Pays-Bas, les USA ou la Turquie n’étaient pas là.»

L'AVIS DU «MATIN»

Le débat n’a pas fini de faire rage –le président de la FIFA a d’ailleurs expliqué que des discussions étaient en cours pour faire passer le nombre de participants de 32 à 48 dès le Mondial 2022. Sinon, l’élargissement interviendra en 2026. Bien ou pas bien? On verra. Mais l’argument des gros absents susmentionnés n’est pas mauvais. Et il est aussi vrai que lesdits «petits» ne sont pas forcément ceux qui ont le plus déçu sur les pelouses russes. Et puis qui oubliera la joie extraordinaire des Panaméens après leur premier but en Coupe du monde?

«La FIFA doit intervenir afin d’aider les fédérations et s’assurer que tout se passe bien. On va voir comment remettre un peu d’ordre dans certains pays.»

L'AVIS DU «MATIN»

On touche à un point sensible, central. Si l’Europe domine à ce point le football mondial, c’est aussi parce que certains dirigeants, en Afrique ou en Asie notamment, font à peu près n’importe quoi – ou rien du tout – avec l’argent issu des divers programmes de soutien ou de développement. Trop souvent, on préfère injecter les sommes dans les nouvelles voitures des dignitaires, plutôt que de construire des terrains synthétiques ou former des entraîneurs. La FIFA le sait depuis longtemps. Les mots ne suffisent plus, on attend des actes.

(nxp)