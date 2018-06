L'ancien attaquant français Eric Cantona aime bien rire. Et celui qui s'est autoproclamé «Commissaire du football» sur la chaîne Eurosport ne manque jamais une occasion de faire du bruit.

Lundi, «Canto» a ainsi publié sur son compte Instagram une photo de lui-même avec un plat de spaghetti renversé sur la tête. Un clin d’œil moqueur à la nouvelle coupe de cheveux de Neymar, attaquant du Brésil qui est apparu dimanche pour son premier match du Mondial, face à la Suisse (1-1).

Neymar style...spaghetti al dente! #neymar#brasil#psg#italia#worldcup#worldcuprussia#squadraazzurra#realmadrid#italy#barilla#pizzeria#fifa#FFF#santos#cbf#barcelona#barça#eurosport#ericcantona#fcbarcelona#thecomissioneroffootball#neymarjr Une publication partagée par Eric Cantona (@ericcantona) le 18 Juin 2018 à 4 :35 PDT

Le chevelure blonde portée par la superstar évoque pour certains un plat de nouilles. Et King Eric ne pouvait pas passez cette découverte sous silence. «Neymar style...spaghetti al dente!», a-t-il rédigé sur le réseau social.

Barber: what can I do for you pal?



Neymar: ever seen a bird’s nest?



Barber: say no more pic.twitter.com/6j4rYR1rSP — Paddy Power (@paddypower) June 17, 2018

Ronaldo's hair cut was one of the worst seen at a World Cup



Neymar: Hold my beer pic.twitter.com/o5pZIRRp7l — Ladbrokes (@Ladbrokes) June 17, 2018

"I'll have it like the one in the middle," said Neymar. pic.twitter.com/FS9wGcsBbO — John Brewin (@JohnBrewin_) June 17, 2018

(nxp)