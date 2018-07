Voilà un patron qui a tout compris. Dimanche, si jamais l'équipe d'Angleterre atteint la finale, il y a des chances que les travailleurs ne soient pas très productifs le lendemain. Architectural Metalwork Installations, une entreprise de Sheffield, dans le Yorkshire, a ainsi décrété que ses employés bénéficieraient d'un jour de congé le lundi 16 juillet, si jamais la sélection nationale venait mercredi à battre la Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde. En plus, cette journée sera intégralement payée aux absents. Généreux.

Presque aussi sympathiques, les succursales anglaises des chaînes de supermarchés Aldi et Lidl fermeront tôt dimanche si l'Angleterre est en finale. «Nous sommes assez sûrs qu'elle revient (ndlr: la Coupe du monde) à la maison, non? Si l'Angleterre atteint la finale du Mondial, nous allons fermer tous nos magasins en Angleterre à 15h. Nous voulons que nos collègues soient le 12e homme qui encouragera les gars», s'explique le «hard discounter» Aldi. Chez Lidl, on se montre encore plus confiant, puisqu'on parle de portes fermées plus tôt «QUAND nous garçons auront atteint la finale dimanche». Il y aura beaucoup de déçus si jamais les Three Lions trébuchent en demis.

We’re pretty sure it’s coming home right? ???????????????????????????? If England reach the World Cup Final we’re gonna close all our stores in England early at 3pm on Sunday 15th July. We want our colleagues to be the 12th man cheering on the lads. #BringItHome pic.twitter.com/3RjNJkdTeH — Aldi Stores UK (@AldiUK) July 9, 2018

As the *official* supermarket of the England Football team, let's make *this* announcement official... *when* our boys make it to the final this Sunday, it will be early doors across our English stores. #3pmClosing#ItsComingHome pic.twitter.com/k81iDwxRGt — Lidl UK (@LidlUK) July 9, 2018

(nxp)