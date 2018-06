Lionel Messi semble devenu humain comme rarement, lors de cette Coupe du monde 2018. Lui qui était habitué à transformer les ballons en or vit un nouveau cauchemar avec sa sélection. La «Puce» avait raté l’occasion d’offrir trois points aux siens à la 64e minute de leur entrée en lice dans le tournoi face à l’Islande, en vendangeant un penalty. Hier, il n’a tout simplement pas eu l’opportunité de s’exprimer.

Tandis que Cristiano Ronaldo vole avec le Portugal, le Barcelonais n’arrive toujours pas à trouver le même rythme qu’il impose en club et ça semble lui peser sur le moral. Messi a longtemps ressassé son penalty raté, alors que les critiques sur son éventuel manque d’investissement pour son pays lui ont encore plus plongé la tête sous l’eau. Sa motivation semblait bien sans faille, contre la Croatie, mais il y a décidément quelque chose qui ne tournera jamais rond avec ce maillot.

Les encouragements incessants et vibrants des quelque 20 000 Argentins à avoir peuplé le stade de Nijni Novgorod n’y ont rien fait. Les gestes véhéments de Maradona en tribunes non plus. La star s’est démenée, ses coéquipiers l’ont cherchée tant qu’ils le pouvaient, mais rien n’y a fait. Leo a eu un demi-ballon de but en tout début de partie et puis plus rien, le désert, le néant.

Comme si ça n’était pas suffisant, son gardien Caballero a ruiné le match des siens d’une pichenette grotesque, transformée en but par une volée d’équilibriste de Rebic. L’Argentine a ensuite explosé en vol en fin de match, ployant sous le talent de deux autres joueurs d’exception: Modric et Rakitic. Messi avait pris une première fois sa retraite internationale il y a deux ans. La prochaine, la vraie, est peut-être toute proche. (Le Matin)