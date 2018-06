Ce n'est pas une blague: à 26 ans, Mohamed Salah pourrait mettre un terme à sa carrière internationale après le Mondial! C'est du moins ce que laisse entendre CNN, qui évoque un profond mal-être de la star des Pharaons. Salah ne supporterait pas la polémique née des photos prises avec le controversé dirigeant de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov.

Vendredi dernier, Salah et le reste de la sélection égyptienne ont été reçus par Ramzan Kadyrov pour un dîner. Il faut savoir que le camp de base de l'Égypte pendant ce Mondial se situe à Grozny, la capitale tchétchène. Et Kadyrov a profité de l'occasion pour élever Salah au rang de citoyen d'honneur de la Tchétchénie.

Vidéo: YouTube.

L'agence média RT a publié une vidéo (à voir ci-dessus) dans laquelle on voit Salah sourire au moment du discours de Kadyrov et lorsque ce dernier épingle le badge du drapeau tchétchène à son maillot international. Cette viédo et ces sourires passent mal et ont suscité une polémique que Salah a de la peine à gérer.

Selon CNN, l'attaquant de Liverpool ne souhaiterait pas voir son nom associé à autre chose que du football, et il n'aimerait pas que son image soit utilisée à des fins politiques, raison pour laquelle il n'exclurait pas de mettre un terme à son activité internationale après le Mondial.

Cette photo de Mohamed Salah, entouré par Ramzan Kadyrov (à g.) et un autre dirigeant tchétchène (à dr.), a mal passé. Image: AFP.

Attendu comme un des possibles héros du Mondial, Salah n'a pas été épargné par les coups du sort. Blessé à l'épaule par Sergio Ramos en finale de Ligue des champions, il n'a pas pu jouer lors du premier match contre l'Uruguay (défaite 0-1). Il avait fait son retour contre la Russie, mais n'avait pu éviter la défaite et l'élimination de son équipe (1-3).

Salah disputera-t-il son dernier match sous le maillot de l'Égypte cet après-midi contre l'Arabie Saoudite?

