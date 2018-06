Le Panama s'est pris une véritable déculottée face à l'Angleterre, dimanche. Giflée 6-1, l'équipe d'Amérique centrale a tout de même pu fêter un événement historique: elle a marqué pour la toute première fois en Coupe du monde. A la 79e minute, Felipe Baloy a semé joie et émotion parmi les supporters du Panama, loin d'être abattus par les six buts encaissés auparavant.

Tandis que les fans célébraient cette réussite comme une victoire, les commentateurs panaméens ont été instantanément gagnés par une immense émotion, aussi sincère que communicative. «Mon pays a marqué!», s'est émerveillée une voix masculine étranglée par les larmes.

Déjà lors du premier match contre la Belgique, les commentateurs panaméens (ndlr: les mêmes?) avaient complètement craqué sous l'émotion en entendant retentir l'hymne national, relève 20minutes.fr.

Wow. Panama commentators reaction off air while they listen for the first time the Panama anthem at the World Cup.

I totally, totally understand them pic.twitter.com/dusriPyXkB