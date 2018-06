Relativement peu de dirigeants étrangers présents et la traditionnelle cérémonie d'ouverture remplacée par un concert sur la Place rouge à la veille du premier match: le coup d'envoi du Mondial-2018 détonne par sa modestie, loin du faste des éditions précédentes.

Est-ce la tristesse de l'affiche entre l'Arabie saoudite (67e du classement FIFA) et la Russie (70e) ou les crises à répétition entre la Russie et les Occidentaux? Toujours est-il que la Coupe du monde de football, dont le coup d'envoi sera donné sur le terrain jeudi (15 heures), détonne par sa simplicité.

Beaucoup de leaders régionaux

Selon le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine, une dizaine de dirigeants étrangers seront aux côtés de Vladimir Poutine et de Gianni Infantino dans les travées du stade Loujniki.

Parmi eux, beaucoup de leaders régionaux comme les présidents kazakh Noursoultan Nazarbaïev, kirghiz Sooronbay Jeenbekov et azerbaïdjanais Ilham Aliev, ou le nouveau Premier ministre arménien Nikol Pachinian, arrivé au pouvoir en mai. Le Premier ministre libanais Saad Hariri et le président rwandais Paul Kagamé sont également donnés présents.

Plus significatif, le Kremlin a annoncé la présence du président de l'Assemblée populaire suprême nord-coréenne Kim Yong Nam, deux jours après le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong Un, ainsi que du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane.

Very excited to be returning to Russia to perform at the opening of the @FIFAWorldCup - tune in early on Thursday for an unforgettable show! #WorldCup pic.twitter.com/skwCwt21SM