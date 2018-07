Les Russes sont efficaces. Lundi, vers 18h, il ne restait quasiment plus rien de la Fan Zone installée sur la Place Rouge. Les grues étaient déjà démontées, le gros œuvre était parti et la mythique place du centre de Moscou allait pouvoir être rendue à elle-même dans les heures à venir.

Armen, un des ouvriers, prend une pause en s’asseyant sur les marches de l’escalier menant à ce qui était le terrain de foot à trois contre trois pour les gamins. «C’était une belle aventure, mais c’est terminé», glisse cet homme visiblement fatigué mais de bonne humeur. «Ceux qui m’ont le plus impressionné ici à Moscou, ce sont les Mexicains. Ils étaient fous», se remémore Armen, qui gardera d’excellents souvenirs de cette Coupe du monde. «Je ne voyage jamais, à part pour rentrer chez moi dans le Caucase. Alors là, c’est le monde qui est venu à moi», dit-il joliment.

Incomparable

Un peu plus loin sur la Place Rouge, on croise Antoine, chapka soviétique sur la tête, maillot français sur les épaules et… Coupe du monde dans la main! «Elle est belle, hein? Je l’ai achetée sur un marché, elle ne m’a pas coûté cher. Je l’avais déjà au match, mes copains me disaient qu’elle allait nous porter malchance, mais ils étaient tout contents de poser avec à la fin du match! J’aurais dû les faire payer», explique le natif de Dunkerque, qui n’a qu’un regret: rater la fête sur les Champs-Elysées.

«En 1998, j’étais trop petit. Et là, je n’y serai pas, mon vol est mardi matin. Mais je ne peux pas me plaindre: j’ai vécu le sacre depuis le stade. C’est incomparable.» Ce qu’Antoine a pensé de la Russie? «Euh, franchement, rien, je ne suis resté que trop peu de temps. Ce que je peux dire, c’est que l’organisation était parfaite.» Pendant que ses copains récupèrent de leur folle nuit à l’hôtel, le Nordiste est venu voir la Place Rouge, quand même. «On était venus la voir en arrivant, c’est incontournable, mais c’est bien de la voir une deuxième fois», sourit-il, toujours en serrant très fort «sa» Coupe du monde.

Héritage

Sur la Place du Manège, pas trop loin, on a croisé quelques dizaines de Croates, drapeau sur le dos, ainsi que quelques Colombiens et Mexicains. Tout ce petit monde rentre gentiment à la maison, tandis qu’Armen et ses collègues finissent de démonter la Fan Zone. Ailleurs dans le pays, tout est déjà terminé. Les stades de Saransk, Sotchi, Kaliningrad, Volgograd et Nijni Novgorod se préparent à la reprise du championnat de deuxième division, dans six jours, tandis que ceux de Rostov, Kazan, Saint-Pétersbourg, Samara, Ekaterinbourg et du Spartak Moscou attendront quelques jours de plus.

Dans quelques heures, il ne restera donc que l’héritage de cette Coupe du monde, tant matériel que spirituel. Pendant un mois, la Russie et le monde ont communié, loin des considérations politiques de tous bords. De quoi demain sera-t-il fait? En attendant la réponse, la Coupe du monde est terminée. Le soir va tomber sur Moscou, Armen va ranger ses outils. Tout est consommé. (nxp)