Incroyable, mais vrai: dans une interview accordée au site SPOX.com, Neymar a expliqué que le fait d'être devenu le joueur le plus cher du monde lui était presque désagréable. On se rappelle que l'été dernier, le Paris St-germain avait déboursé 222 millions d'euros pour transférer le Brésilien de Barcelone.

«Je ne suis pas fier de cette somme de transfert, pas plus que d'être devenu le joueur le plus cher de tous les temps, explique Neymar. C'est de l'argent, rien d'autre. Je n'y peux rien.» Avant d'ajouter: «Personnellement, j'aurais payé moins pour moi...»

Il a ensuite souligné à quel point cette somme ne permettait pas un véritable jugement de valeur: «Se référer uniquement à la somme de transfert ne t'aide pas à avancer. Cela ne permet pas davantage de déterminer à quel point tu es vraiment bon.»

Le Brésilien a tiré un bilan positif de sa première année parisienne. «Le plus important pour moi, cela a été d'être en bonne forme immédiatement après mon arrivée, de sortir d'excellents matches et d'avoir gagné quelques titres cette saison. Je me sens vraiment bien à Paris.»

Et, à propos du Mondial qui s'ouvre ce jeudi: «On a enfin l'occasion d'effacer la dernière Coupe du monde. Peut-être allons-nous à nouveau tomber contre l'Allemagne, et alors on aurait une vraie revanche.»

Neymar n'a pas oublié que, sans lui - il avait été blessé au dos en quart de finale contre la Colombie -, le Brésil avait été humilié 7-1 par l'Allemagne en demi-finale, il y a quatre ans. «Cela été un choc pour tous les Brésiliens. Pour moi aussi, évidemment. Même si je n'étais pas actif sur le terrain, j'appartenais à l'équipe. J'étais aussi abattu que mes coéquipiers.»

Neymar a donc envie de revanche sur les terrains russes. Satisfera-t-il son appétit dès dimanche contre la Suisse?

(nxp)