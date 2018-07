On en a pris l'habitude: lorsque Neymar veut faire passer un message, il utilise les réseaux sociaux. Il a ainsi choisi son compte Instagram pour s'exprimer après l'élimination du Brésil en quart de finale de la Coupe du monde (défaite 1-2 contre la Belgique) - il avait quitté la Russie sans piper mot après l'élimination.

«Je peux dire que c'est le moment le plus triste de ma carrière, la douleur est très grande car on savait qu'on pouvait y arriver, on savait qu'on avait les moyens d’aller plus loin, d’écrire l'histoire, mais ce ne sera pas pour cette fois», a-t-il notamment écrit.

Et de lâcher une phrase qui peut s'assimiler à une bombe: «Ce sera dur de trouver la force pour jouer à nouveau au football, même si je sais que Dieu me donnera assez de force pour relever n’importe quel défi. (…) Je suis très heureux de faire partie de cette équipe. Je suis fier de chacun de nous. Notre rêve s’est arrêté mais il reste dans nos têtes et dans nos cœurs.»

Le Paris St-Germain doit-il s'inquiéter de l'état psychologique de son joueur et dépêcher un spécialiste dans la luxueuse résidence brésilienne de Neymar? En tout cas, l'expression de ses sentiments profonds est forcément déroutante en pareilles circonstances.

(nxp)