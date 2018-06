Le Brésil a cru un peu trop vite que l’affaire était bouclée hier. Un coup de patte de Philippe Coutinho et les Auriverde ont pensé que tout était consommé, que la Suisse ferait comme d’habitude lorsque le niveau s’élève: un match honorable sans rien au bout. C’était compter sans la progression de cette équipe, qui sait désormais frapper même lorsque les circonstances lui semblent défavorables.

En Espagne, il y a deux semaines en match de préparation, la Suisse avait également été menée au score face à plus forte qu’elle et elle était revenue sans paniquer. Il ne s’agissait pas d’un miracle, mais bien d’un signe qu’il se passe quelque chose dans cette équipe. Ce dimanche, même à 0-1, la Suisse a continué à jouer et elle est revenue au score grâce à un geste plein de malice de Steven Zuber, qui a clairement poussé Joao Miranda des deux mains sur le corner de Xherdan Shaqiri. Il y avait faute peut-être, sans doute, mais M. Cesar Ramos a décidé que le geste de Steven Zuber n’avait rien de répréhensible, sans même consulter la vidéo. Neymar et Alisson Becker ont eu beau protester en montrant les écrans géants avec véhémence, rien n’y a fait. Il s’agissait peut-être d’une erreur de la part de l’arbitre, mais il n’y a pas lieu de blâmer Steven Zuber, surtout pas. Face à plus fort que soi, il faut aussi savoir se montrer malin, rusé, et personne en Suisse ce matin n’aura à s’excuser de quoi que ce soit. C’est par le jeu qu’elle est allée chercher ce très bon résultat, qui a récompensé ses qualités de cœur.

Tout n’a pas été parfait, et le Brésil aurait pu s’imposer en toute fin de match sur plusieurs actions brûlantes, mais la Nati n’a rien volé.

Avec ce nul, voilà la Suisse désormais prête à changer de statut. Ce point obtenu est une promesse et il met une pression positive sur cette équipe. Il va falloir confirmer face à la Serbie et face au Costa Rica et, désormais, ne plus sortir de ce groupe serait une sacrée déception, encore plus qu’avant. On connaît l’histoire, elle a déjà mal fini, c’était en 2010 en Afrique du Sud. À cette équipe de montrer qu’elle n’est plus la même.

LE GESTE

Philippe Coutinho est un artiste, ce n’est pas nouveau. Mais son but de la 20e est venu rappeler cette évidence: relance ratée de la tête de Steven Zuber, Coutinho amortit le ballon et l’envoie d’un tir parfait qui vient frapper le poteau de Yann Sommer et entre. Imparable.

DUEL DES LÉGENDES

Dix minutes avant le coup d’envoi, la FIFA a invité deux anciens joueurs de chaque équipe à s’adresser au public. Du côté «auriverde», Bebeto a pris le micro et a fait frissonner les supporters brésiliens présents à Rostov-sur- le-Don. Et du côté suisse? La FIFA avait invité… Daniel Gygax. Une autre sorte de légende du football. Moins mondiale, on va dire…

LE TOP

Comme attendu, Marcelo portait le brassard de capitaine. Et il en a été très digne, apportant énormément de danger sur son côté. Xherdan Shaqiri, qui l’a suivi à chaque fois, a sans doute dû très bien dormir hier soir…

L’ACTION QUI FAIT DÉBAT

Y avait-il penalty sur Gabriel Jesus à la 72e? Pas impossible du tout, car Manuel Akanji a bel et bien ceinturé l’attaquant «auriverde» à la réception du ballon. M. Ramos a regardé son assistant, il a hésité un instant et a décidé de ne pas siffler et, plus étonnant, de ne pas demander l’appui de la vidéo. A-t-il entendu dans son oreillette que Gabriel Jesus en avait rajouté? Ou a-t-il estimé tout seul que l’intervention d’Akanji n’avait pas valeur de penalty? Dans tous les cas, il y a matière à débat.

(nxp)