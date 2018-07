C’est bien connu: en Angleterre, les relations entre les sportifs professionnels et les médias sont loin d’être idylliques. C’est dans le but de rapprocher les deux parties que la Fédération anglaise de football (FA) est à l’origine d’une initiative pour le moins originale: mettre à disposition des jeux pour les joueurs de la sélection nationale et les journalistes, dans le but de les faire cohabiter.

Tout cela se passe au camp de basse des Three Lions, à Repino (une station balnéaire au nord de Saint-Pétersbourg), au «media center». Sont installés une table de billard, une cible pour jouer aux fléchettes, un baby-foot et même des pistes de bowling. Les internationaux anglais semblent d’ailleurs particulièrement bien jouer le jeu. Lors d’une session ouverte aux médias ce dimanche, Jesse Lingard et Marcus Rashford se sont affrontés au bowling, sous les yeux des nombreux photographes présents. À deux jours d’un huitième de finale capital contre la Colombie, la scène surprend mais dénote une ambiance seine autour de la sélection.

Donc @JesseLingard et @MarcusRashford jouent au bowling au milieu du press center en toute détente à côté des journalistes. J’adore vraiment les #ThreeLions ???????????? . pic.twitter.com/qko71nGwPd — Margot Dumont (@Margot_Dumont) 1 juillet 2018

La veille, des images montraient Jordan Henderson en train de défier Rob Dorsett, journaliste de Sky Sports, aux fléchettes. C’est désormais devenu un rituel: comme l’a souhaité la FA, un joueur et un journaliste s’affrontent systématiquement avant chaque conférence de presse. Reste à savoir si cette entente (inédite) entre médias et joueurs permettra à l’Angleterre de franchir enfin un pallier en Coupe du monde.

It's #ENG 6 Media 2. Jordan Henderson proudly selecting the red and white darts and romping home @OmnisportNews #WorldCup pic.twitter.com/TZqFUNTJYu — Dom Farrell (@DomFarrell1986) 30 juin 2018

(nxp)