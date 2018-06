Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Grâce à la victoire de la Corée du Sud face à l'Allemagne, mercredi après-midi (2-0), le Mexique est qualifié pour les 8es de finale (il affrontera le Brésil lundi après-midi), malgré sa large défaite contre la Suède (0-3).

Les supporters mexicains savent se montrer reconnaissants. Ils se sont rassemblés en masse devant l'ambassade de Corée du Sud, à Mexico, pour célébrer leurs nouveaux asiatiques.

Des scènes de liesse et de reconnaissance ont également eu lieu dans les rues de Moscou, lorsque des supporters mexicains croisaient leurs homologues sud-coréens.

Comme quoi le football peut vraiment rapprocher les peuples.

Ah non mais c'est vraiment de la folie devant l'ambassade coréenne à Mexico pic.twitter.com/wYI8yYqWgH

The Mexicans found a South Korean outside the stadium ???? pic.twitter.com/9gG7V9wtOd