Cinq jours après son inoubliable triplé contre l'Espagne, Cristiano Ronaldo n'a pas tardé à retrouver le chemin des filets. Il ne lui a fallu que cinq minutes mercredi à Moscou au stade Loujniki, le temps de se défaire brillamment du marquage de la défense marocaine, puis d'expédier une tête plongeante dans la cage d'El-Kajoui. Une action limpide qui lui a permis d'ajouter un nouveau record à son palmarès. Avec désormais 85 buts (en 151 sélections), CR7 est devenu le meilleur buteur de l'histoire du football européen en équipe nationale, avec une réussite de mieux que le Hongrois Ferenc Puskas, son illustre prédécesseur au Real Madrid.

Toutes les équipes rêveraient évidemment d'avoir un Cristiano Ronaldo. Cela a été particulièrement vrai mercredi après-midi pour le Maroc. Et pour cause, la sélection d'Hervé Renard a montré de belles choses et bénéficié de plusieurs occasions de buts. Las pour elle, il lui a manqué un soupçon de réalisme ou, autrement dit, un attaquant de classe mondiale capable de forcer la décision.

Le Portugal a, lui, la chance de compter un tel joueur dans ses rangs. Et même s'il a été moins brillant que face à l'Espagne, Cristiano Ronaldo a, en un éclair, permis à son équipe de s'imposer. Pour le reste, le Portugal n'a pas montré grand-chose, ses joueurs se distinguant surtout par leur combativité face aux offensives marocaines. Il convient toutefois de donner une mention à Rui Patricio. Le gardien portugais a réussi plusieurs arrêts décisifs, et notamment à l'heure de jeu lorsqu'il a réussi une fantastique manchette sur une tête de Belhanda.

Grâce à cette victoire, le Portugal s'est approché des huitièmes de finale, qualification qu'il s'agira toutefois de valider lundi à Saransk contre l'Iran. Côté marocain, en revanche, on n'ira pas plus loin que la phase de poules, quel que soit le résultat de son dernier match, lundi également à Kaliningrad face à l'Espagne. (ATS/nxp)