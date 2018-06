Et soudain, à la 80e minute, le Portugal s'est mis à trembler. L'instant précis où M.Caceres, l'arbitre du match Iran-Portugal (1-1), décide d'aller visionner la vidéo pour «un éventuel carton rouge» contre Cristiano Ronaldo.

Quelques secondes plus tôt, l'attaquant du Real Madrid avait écarté l'Iranien Morteza Pouraliganji avec un geste étonnant de l'avant-bras. Si la «victime» semble en rajouter un peu au moment de chuter en sol, l'attitude de Ronaldo interpelle tout de même.

Après avoir consulté les images pendant de longues secondes, l'arbitre principal décide de sanctionner Ronaldo d'un carton jaune pour ce qui ressemble beaucoup à un geste d'humeur.

Une décision qui provoque de nombreuses réactions parmi les acteurs du match et les observateurs. Découvrez leur propos ci-dessous.

Willy Sagnol, ex international français et ancien entraîneur du Bayern Munich

Gary Lineker, ancien international anglais et consultant emblématique de la BBC

«Je pense qu'un carton jaune était juste. La faute n'était pas absolument claire et évidente.»

Think a yellow was just about right for Ronaldo. It wasn’t absolutely clear and obvious.

Bertrand Latour, journaliste pour la chaîne L'Equipe

Carlos Queiroz, sélectionneur de l'Iran

«Il y a un coude. Un coude. Un coup de coude signifie carton rouge. Les règles ne disent pas que ça doit être différent s'il s'agit de Messi ou Ronaldo.»

Iran coach Queiroz on Ronaldo elbow: "There is an elbow. An elbow. Elbow is a red card. In the rules it doesn’t say if it’s Messi or Ronaldo it’s (different)."#WorldCup