L’équipe de Suisse est parfaitement montée dans le train du Mondial, dimanche soir à Rostov-sur-le-Don. De mon côté, il ne me restait plus qu’à ne pas rater l’avion. Entre la sortie du stade et l’envol, un laps de trois heures: large. Oui mais non. Après une petite plombe de marche, le brave Uber étant aux abonnés absents, on commence à baliser la moindre.

Les taxis se mettent certes à poindre, comme autant de lucioles porteuses d’espoir. Mais ils sont déjà pris, ou occupés par des chauffeurs pas motivés du tout à l’idée de se taper les 40 bornes jusqu’à l’aéroport. Niet. Fatigués. Marre. Les minute filent, les affronts défilent et, mine de rien, le stress croît – moi qui pensais avoir vécu mon ultime angoisse du jour à la 95e.

Soudain, mon sauveur. «Méfiez-vous de cet homme, c’est un escroc», lance un touriste qui, manifestement, n’avait pas fait bon ménage avec Sergueï. Ce dernier flaire l’aubaine et dégaine trois doigts: ce sera 3 000 roubles (environ 50 francs) ou rien. Vu l’urgence, je prends ça comme un cadeau.

Mais il faut aller vite. Très vite. Trop vite? Oui. Mon chauffeur, un Arménien qui me raconte à quel point la Russie est belle et bonne, prend sa mission très à cœur. Un bon 110 km/h sur les avenues de la ville, musique à donf’. Un coup de klaxon et/ou un beuglement à l’adresse de chaque voiture de police croisée, sans qu’on sache s’il les salue ou les insulte. «Rostov, c’est comme Chicago en pire: les bandits ont peur des autres gens», explique Sergueï , goguenard, avant de préciser qu’il a dormi six ans de sa vie en prison – il ne dira pas pourquoi.

L’alchimie prend. Entre deux crissements, notre pilote trouve le temps de me montrer une vidéo de son angélique petite fille, sur sa trottinette fuchsia. Il est très mignon, cet escroc! D’autant plus sympa qu’il me propose parallèlement un cours (très) accéléré de chansons populaires russes. Yiiipaaaah!

Je comprends que je suis sauvé – à condition que les gens d’en face continuent à anticiper les écarts routiers de Sergueï. Vingt-huit minutes chrono, malgré les nombreux feux rouges, pas tous respectés. Me voilà à bon (aéro)port. Ne reste plus qu’à s’envoler dans le rose de l’aube. (nxp)