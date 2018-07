Le traumatisme est encore bien ancré dans les cœurs des fans brésiliens. Le 8 juillet 2014, leur équipe sombrait de manière surréaliste contre l'Allemagne en demi-finale d'un Mondial à domicile (1-7).

Une humiliation qui reste dans toutes les mémoires. Alors forcément, l'élimination de la Mannschaft dès la phase de groupes a fait sourire plus d'un Brésilien. Au Liban, certains supporters sont même descendus dans la rue en portant un simulacre de cercueil enrobé du drapeau allemand.

Une manifestation d'un goût douteux qui n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux.

So Brazil really held a funeral for Germany's hopes of winning the #WorldCup. ???????????????????? RIP Germany. #SouthKorea pic.twitter.com/8G3lNB2lp2