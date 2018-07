L’Angleterre aurait préféré terminer troisième de la Coupe du monde, mais ne fera pas une maladie de sa défaite face à la Belgique samedi (2-0). «Nous sommes tombés face à l’une des meilleures équipes du monde, avec des joueurs exceptionnels. Trois jours après une demi-finale perdue, c’était un match très compliqué à jouer», a estimé Gareth Southgate, sans chercher d’excuse. «Je suis fier des gars. Ils ont bien réagi en deuxième période et on aurait pu égaliser. Bien sûr, la Belgique a été dangereuse en contre-attaque, mais c’est normal avec les individualités qu’ils ont.»

Cette quatrième place restera un bon souvenir pour les Anglais. «J’ai tout aimé chez mes joueurs, surtout l’attitude. En ce qui concerne le jeu, il y a eu du bon et du moins bon, mais j’ai senti chez eux un réel désir de défendre les couleurs de l’équipe nationale. Ils ont senti le souffle du succès et je pense qu’il y a chez eux une volonté d’aller plus loin, de voir ce que ça fait de gagner vraiment. Nous sommes passés à vingt minutes d’une finale de Coupe du monde…», a encore dit le sélectionneur anglais, toujours vêtu de son impeccable gilet.

Pour autant, cette demi-finale ne doit pas faire voir cette équipe trop belle. «Nous sommes lucides. Nous avons atteint le top 4, mais nous ne sommes pas une équipe du top 4. Je pense qu’il est juste d'estimer que notre parcours pour arriver en demi-finales a été plus simple que d’autres. Ce n’est faire injure à personne que de le dire. Par contre, nous voulons nous servir de cette base pour progresser. Regardez la Belgique: ils sont beaucoup plus loin que nous en termes de construction d’équipe. Ils ont de l’avance, ils sont meilleurs que nous. On veut s’en inspirer.»

En 2020, les demi-finales et la finale de l’Euro se joueront à Wembley. Y revoir ces «Three Lions» ne paraît pas impossible, même si Gareth Southgate n’a pas voulu trop s’avancer à ce sujet: «Nous sommes réalistes, nous connaissons la somme de travail qui nous attend. Nous ne sommes pas dans le football de clubs où tu sors le chéquier et c’est bon, tu te renforces. On doit développer nos propres, joueurs, faire progresser le groupe. C’est notre mission, ma mission.»

Avant de rentrer à la maison, le sélectionneur anglais a encore tenu à remercier la Russie pour son accueil. «Ce tournoi a été fantastique. La façon dont nous avons été reçus a été merveilleuse. Chaque ville que nous avons visitée s’est montrée chaleureuse envers nous. Les relations politiques entre nos deux pays sont une chose, le football en est une autre. En ce qui nous concerne, nous avons été parfaitement reçus et nous en sommes très reconnaissants.» ()