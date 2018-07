Drôle de soirée à Nijni Novgorod. A 20h04, soit quatre minutes après le début de ce 8e de finale du Mondial, la Croatie et le Danemark avaient déjà frappé une fois chacun. Mario Mandzukic dans la surface avait répondu à l’ouverture de Mathias Jorgensen après une minute de jeu. Et puis plus rien, ou presque, pendant deux heures. Jusqu’à ce penalty raté de Luka Modric à trois minutes de la fin des prolongations.

Kasper Schmeichel a repoussé le tir de la star du Real Madrid et pensait bien avoir donné l’avantage psychologique aux Vikings. Sous les yeux de son père, légende du foot danois dans les années nonante, le gardien de Leicester était héroïque lors de la séance des tirs au but en repoussant deux tentatives croates. Mais Danijel Subasic faisait encore mieux. Le portier croate stoppait trois tirs danois pour envoyer les siens en quart de finale face à la Russie.

3 - Danijel Subasic ???????? est seulement le 2e gardien de but à arrêter 3 tirs au but lors d'une même séance de tab dans une rencontre de Coupe du Monde après Ricardo ???????? face à l'Angleterre en 2006. Statue. #CRODAN #CM2018 pic.twitter.com/tBtWD6wnMl — OptaJean (@OptaJean) 1 juillet 2018

Les Croates ne revivront donc pas le désillusion de l'Euro 2016, où, brillants au premier tour, ils s'étaient ensuite écroulés dès le premier match couperet. Luka Modric, qui veut s'inviter dans la course au Ballon d'or, maintenant que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont éliminés, s'est bien rattrapé dans la séance de tirs au but en réussissant sa tentative. Tout est bien qui finit bien pour lui. (nxp)