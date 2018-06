Peut-être connaissez-vous Clément d’Antibes. Ce supporter s’est rendu célèbre en assistant à tous les matches de l’équipe de France accompagné de son coq, prénommé Balthazar. Toutefois, l’UEFA avait refusé qu’il pénètre dans les stades français avec son animal pendant l’Euro 2016. Deux ans plus tard, Manuel Cáceres Artesero a vécu une désillusion similaire. À la seule différence que ce n’est pas un coq qui est en cause, cette fois. Cet Espagnol de 69 ans suit la Roja depuis dix Coupes du monde et possède un look reconnaissable entre mille, avec son chapeau noir, son maillot rouge et… son énorme tambour aux couleurs de l’Espagne. Lui et son objet sont tellement indissociables qu’il est affectueusement surnommé «Manolo el del Bombo» («Bombo» signifiant «tambour»). Naturellement, Manuel Cáceres Artesero pensait assister au Mondial 2018 sans encombre.

Seulement, la FIFA en a décidé autrement et lui a refusé l’accès aux enceintes russes. Une décision que l’intéressé a accueillie comme un drame. «On m’a dit que c’est à cause des normes de la FIFA. Je crois qu’ils veulent faire entrer un seul tambour par sélection», a-t-il d’abord indiqué, avant de fondre en larmes: «Quelqu’un de la FIFA, de la Fédération espagnole ou le président (Pedro Sánchez, ndlr), doit agir pour me laisser entrer au prochain match. Cela fait dix Mondiaux que je suis la sélection, c’est lamentable ce qui se passe.»

Manolo se ha quedado sin bombo. Su testimonio, entre lágrimas, pidiendo incluso la intervención de Pedro Sánchez para poder meterlo al estadio en el #ESP - #RUS del domingo #Rusia2018 Vía @pablogsacristan pic.twitter.com/b4eLvGsBcI — MARCA (@marca) 27 juin 2018

Son cri du cœur a été entendu: sous la pression des médias espagnols et de la RFEF, l’instance internationale a finalement accordé le droit à «Manolo el del Bombo» d’assister au huitième de finale contre la Russie avec son tambour. Tout est bien qui finit bien.

¡¡Muchas gracias a todos por vuestra ayuda!! ¡Lo hemos conseguido! ???????? A por Rusia!

Os seguiré informando en #ManoloEnRusia con mi #LGV30.

¡¡¡GRACIAS A TODOS!!! https://t.co/uVVzkVNp3Z — Manolo el del Bombo (@M_delBombo) 29 juin 2018

(nxp)