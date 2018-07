Corentin Tolisso, ça vous fait quoi d’être en demi-finale de Coupe du monde?

Ça fait plaisir, il y a énormément de fierté. Pour nous déjà, tout le groupe, pour nos familles et, surtout, pour tous les Français. On sent qu’ils sont derrière nous, avec nous, et ça nous motive avant ou après les matches. Quand on voit ceux qui sont venus jusqu’ici pour nous supporter depuis les tribunes, nous pousser, c’est beau.

Cette demi-finale, c’était un objectif ou un rêve?

Les deux. Aller en demi-finale, c’est sûr que c’est une bonne chose, mais il ne faut pas qu’on s’arrête là. Il ne faut surtout pas se dire «voilà, on est en demi, c’est déjà bien». Non, il faut vraiment qu’on croie en nos chances et on y croit. On veut aller au bout et gagner cette Coupe du monde.

Comment était l’ambiance dans le vestiaire?

(Amusé). Ben, comme après avoir gagné un quart de finale de Coupe du monde. C’était le premier pour beaucoup d’entre nous, la plupart même. Donc voilà, on a fêté ça, on a crié, chanté. Après, on sait qu’on doit vite et bien récupérer, parce que le prochain match est dans quatre jours (ndlr: mardi soir à Saint-Pétersbourg). On sait que la récupération sera un élément très important.

Entre le Brésil et la Belgique, qui choisissez-vous?

Je choisis l’adversaire qui nous permettra de nous qualifier, tout simplement, je n’ai pas de favori. (nxp)