Comment battre un plus grand que soi? Samuel Umtiti a apporté la réponse mardi à Saint-Pétersbourg en surgissant devant Marouane Fellaini au premier poteau malgré son déficit de taille (183 centimètres contre 194).

«Vous voulez savoir mon secret, c’est ça?», a rigolé le défenseur du Barça après le match. «Déjà, j’ai écouté les conseils de pas mal de personnes, dont le coach. Quand on n’est pas spécialement grand, il y a la détermination, l’envie de passer devant son adversaire. J’ai bien anticipé et voilà…» C’est tout, vraiment?

J'espère vraiment qu'on pourra ramener la Coupe en France

«Il faut dire aussi que le corner était vraiment bien tiré, ça m’a facilité la tâche face à un joueur performant au marquage comme Fellaini», a avoué l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, un peu plus agacé par la question suivante. Décrit parfois comme le «porte-bonheur» de l’équipe de France puisqu’il est entré dans le onze pendant l’Euro 2016 et qu’il disputera dimanche sa deuxième grande finale, déjà, «Big Sam» a taclé.

«Arrêtez avec ça. Je ne suis pas le porte-bonheur, car on n’a pas remporté la finale à l’Euro. C’est tout. Et ça me tient à cœur d’aller au bout cette fois. J’espère vraiment qu’on pourra ramener la Coupe en France.» Une intervention claire et nette, comme l’un de ces duels à l’épaule dont il raffole. (nxp)