Battue par le Japon dans son premier match (2-1), la Colombie a raté son entrée dans la Coupe du monde. Au pays des Cafeteros, un homme fait office de coupable: Carlos Sanchez, qui avait été expulsé à la 3e minute pour un main volontaire dans la surface de réparation et qui avait provoqué le penalty synonyme d’ouverture du score.

Après ce revers, Sanchez a reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux. La police colombienne a aussitôt réagi et ouvert une enquête.

Il y a 24 ans, à la Coupe du monde 1994, le défenseur colombien Andres Escobar avait inscrit un but contre son camp contre les États-Unis. Ce malheureux goal avait précipité l’élimination de son pays (2-1). Trois jours plus tard, Escobar avait été assassiné dans un bar de la banlieue de Medellin.

Sur Twitter, quelques minutes après le revers de la Colombie contre le Japon, un photomontage de Sanchez et d’Escobar a été diffusé. Un commentaire y était ajouté: «Si Andres Escobar a été tué pour avoir marqué un but contre-son-camp, alors Carlos Sanchez devrait être assassiné et on devrait pisser sur son corps.»

