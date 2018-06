C'est l'arbitre Clément Turpin qui officiera mercredi soir pour le match entre la Suisse et le Costa Rica, relate L'Equipe lundi. Le Français a déjà arbitré une rencontre lors de ce Mondial en Russie: c'était le 20 juin à l'occasion de l'affiche entre l'Uruguay et l'Arabie saoudite. La Nati a besoin au moins d'un point - et donc d'un match nul - pour assurer sa qualification pour les 8es de finale. (jsa/nxp)