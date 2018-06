L'Iran, pourtant dominé la plupart du temps, a battu le Maroc 1-0 dans le premier match du groupe B de la Coupe du monde. C'est un but contre son camp d'Aziz Bouhaddouz à la... 95e minute qui a ruiné les efforts des Lions de l'Atlas et fait le bonheur du Team Melli.

L'attaquant de Sankt-Pauli s'est fait l'auteur d'une tête coupable au premier poteau sur un coup franc bien tiré de Haji Safi. Le Maroc peut, certes, hurler à l'injustice sportive. Mais le football est ainsi fait qu'il punit, souvent, celui qui ne sait pas mettre à profit ses temps forts. Or la sélection de Hervé Renard en a eus, des temps forts, qui se sont étalés tout au long de la première période dans le magnifique Krestovsky de Saint-Pétersbourg, garni de 62'548 spectateurs.

1 - Aziz Bouhaddouz is the first substitute to score an own goal in a World Cup match since Petit for Portugal against Germany in July 2006. Nightmare. #MARIRN #MAR #IRN #WorldCup pic.twitter.com/pZ6uL5mIFZ