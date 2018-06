Il faisait grise mine, Oscar Ramirez, hier en conférence de presse. Le sélectionneur costaricien, qui avait connu le statut de héros national en 1990 puisqu’il avait fait partie de l’épopée du Mondial italien, semble avoir perdu son crédit. En d’autres termes, il a tout un pays sur le dos, depuis l’élimination consommée dès la deuxième défaite des Ticos contre le Brésil. «Chez nous, parce que c’est dans notre culture d’être comme ça, les gens sont animés par de vives émotions, a lâché «El Machillo», surnommé ainsi en raison de la chevelure blonde qu’il arborait joueur. Le problème c’est qu’en ce moment, ces émotions ne sont pas très positives…»

C’est le moins qu’on puisse dire. Parmi les critiques, il y a même eu des menaces à l’encontre de l’entraîneur. «Il y aura beaucoup de fierté, une fois de plus, de représenter le pays à une Coupe du monde. C’est une façon d’unir les gens, la nation», nous disait le coach, lors d’une interview fin mars à Nice. Trois mois plus tard, il se déclare «déçu, fâché et blessé» par les attaques. «Je ne dors pas bien ces jours, mais je ne peux pas accepter qu’on dise que je suis un lâche, s’est-il rebiffé. Je ne suis pas un lâche et, quand on m’attaque, je peux montrer qu’il y a un tigre en moi.»

«L'expression d'un engagement»

Oscar Ramirez ne connait pas forcément Lino Ventura. Mais «Le fauve est lâché» (film de Maurice Labro, sorti en 1959). Et il veut, à l’image de ses joueurs, sauver l’honneur. Et donc battre la Suisse pour alléger les cœurs. Avant ça, ils entonneront tous «Noble patria, tu hermosa bandera» (Noble patrie, ton beau drapeau), l’hymne costaricien.

«Je respecte toutes les façons d’agir, aucun problème, nous avait dit Oscar Ramirez ce printemps, lorsqu’on lui avait signalé que peu de joueurs helvétiques entonnaient le Cantique. Mais pour ma part, j’ai toujours pensé qu’il était bien de chanter l’hymne, parce que c’est l’expression d’un engagement. Chanter ensemble, se sentir unis, je le perçois comme un moment important. Cela fait partie d’un état d’esprit.» Un état d’esprit qui a souffert, depuis l’arrivée en Russie. (nxp)