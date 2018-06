Eden Hazard (attaquant et capitaine de la Belgique): «On est contents même s'il y a des choses à améliorer. Le Panama a tout donné sur la première période, ils étaient un peu fatigués en seconde. Quand il y avait 0-0, ils gagnaient davantage les duels, donc on a su répondre présent pour la deuxième période. Un match commence à la première minute, pas à la 45e donc il faudra se mettre ça en tête.»

Sur l'entrée en lice des Belges: «C'est toujours compliqué. Même si on n'a pas fait un excellent match, on rentre quand même bien. On marque des buts, on ne prend pas de but. Tous les joueurs ont pu jouer, on verra si le meilleur est pour la suite. On a montré qu'on était là. Même si c'était compliqué, on a quand même gagné 3-0 donc c'est peut-être un message pour les autres équipes.»

Sur le doublé de Lukaku: «Romelu continue à marquer, c'est bien pour sa confiance. Je lui ai dit à la mi-temps qu'on avait besoin de lui. En première période, il se cachait un peu là-bas tout seul (devant). Même si on a des bons joueurs, ce n'est pas facile de jouer avec un joueur en moins. Et une fois qu'il a été là, impliqué dans le jeu, comme par magie, il a mis deux buts. J'espère qu'il va comprendre. Mais il n'a pas fait un mauvais match! Il met deux buts encore aujourd'hui, donc on est contents et je veux qu'il essaye d'être plus impliqué dans le jeu, surtout en première mi-temps. Après dans le jeu, on sait ce qu'il peut faire.» (AFP/nxp)