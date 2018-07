1959: Omar da Fonseca voit le jour le 20 octobre, à Buenos Aires, où il tâte ses premiers ballons. 1982: Après des débuts pros à Belgrano et au Velez Sarsfield, il part pour la France, à Tours. 1986: Champion de France avec le PSG, il portera le maillot de l’Argentine deux fois. 1988: Il fête un 2e titre avec l’AS Monaco et raccroche ses crampons au Paris FC, en 1993. 1994: Actif dans l’événementiel, il devient agent puis, très vite, commentateur à la télé. 2012: Après avoir exercé sa folie sur plusieurs chaînes, il devient consultant pour beIN.

- Omar da Fonseca, est-ce qu’on ose vous dire qu’on a adoré ce France-Argentine?

Oui vous pouvez. N’empêche que c’était un scandale!

- Dans quel sens?

Moi dans la vie, je suis pour ceux qui veulent conquérir, essayer de faire quelque chose pour obtenir un résultat. Mais quand on joue à la manière des Argentins, sans avant-centre… On aurait pu gagner comme ça. Mais c’est une insulte d’entamer un match de cette façon. Tu t’annules. Il fallait au moins un joueur de foot à côté de Messi, un complice, quelqu’un pour lui donner la balle, avec qui il aurait pu s’entendre. Dès le départ, avec cette composition, on s’est mis en position d’infériorité par rapport à l’adversaire.

- Mais comme en 2014, ça a failli marcher…

Baaaah... On joue comme de la merde, avec zéro construction. On a marqué des buts on ne sait même pas comment. Tu as vu le but de Mercado? Il veut enlever le pied au dernier moment, c’est comme ça qu’il trompe Lloris! (Il éclate de rire) Je te jure, il veut enlever son pied et finalement, il marque de la pointe des ongles, qu’il avait coupés la veille, avec son pédicure. Mercado… Avec un Dani Alves borgne, on tuait les Français, on transperçait Matuidi, parce qu’il a la même couverture de balle que ma grand-mère.

- Le fautif, c’est Jorge Sampaoli?

Ça, à la limite, je m’en fiche! Fautif, coupable, je n’aime pas ces mots – il n’a tué personne. Allez, c’est peut-être le responsable. Le truc, c’est de partir d’une base logique. Celui qui veut vendre ça (il désigne une bouteille de soda), il essaie de la rendre belle, bien verte. Nous, on a un joueur qui s’appelle Lionel Messi. Quand il joue à Barcelone, il a autour de lui des gars qu’il rend meilleurs et qui le rendent meilleur en lui proposant des solutions. Ils ont une planification pour bonifier le bijou. Parce que ce mec, tu lui mets un morceau de mortadelle et il te le convertit en caviar. Et nous, l’Argentine, ça fait six ans qu’on fait pitié.

- Comment auriez-vous fait?

Je ne crois pas une seconde qu’on ne peut pas jouer avec un attaquant comme Agüero ou avec Correa, le mec de l’Atlético qui n’était même pas en Russie. Derrière, pareil, on a un petit super fort qui joue à droite avec Independiente (Fabricio Bustos), beaucoup plus offensif que Mercado.

- On dit que c’est Messi qui fait l’équipe…

Il y a tellement de bruits à ce sujet. On dit que c’est les amis de Messi qui jouent, moi je pense plutôt que ce sont ceux de Mascherano. Messi, je l’ai côtoyé un peu, je peux vous dire que ce n’est pas un dictateur. Si vous lui demandez d’aller voir dehors si il pleut, il y va, il revient et il te dit «peut-être». Est-ce l’environnement, la fédé?Je ne sais pas qui donne le premier, le deuxième ou le troisième mot. Si Messi dit un truc, c’est quand même Messi, alors c’est juste de l’écouter. Les affinités, les copains, c’est bien. Sauf que dans une sélection, il faut convoquer les meilleurs.

- Ce n’était pas le cas?

Mééé nooon! Prends Enzo Pérez. Il n’était même pas dans la liste des 35 et trois jours avant le départ, quand Lanzini de West Ham se blesse, on l’appelle pour le mettre titulaire. Le mec, il était en vacances, dans une piscine de caïpirinha à Rio, avec des nanas et machin – même pour aller au bar, il n’a pas fait un footing. Et tu le fais jouer contre la Croatie et aujourd’hui (ndlr: samedi) encore! (Il s’interrompt pour brancher des confrères français: «Allez, vamos les gars, heureusement qu’on était là pour vous faire un peu briller!») Pérez, il était déguisé en Fantomas.

- Qui d’autre avez-vous dans le viseur?

On me disait «Pavon, tu verras». Pfff... Il a joué comme si c’était dans ton jardin. Quant à Rojo… A la mi-temps, je l’ai appelé pour lui dire d’acheter des patins à roulettes – il ne savait pas que Mbappé allait vite. Même ma petite-fille de 6 ans, elle s’en serait mieux sortie. Sur l’action qui amène le penalty, Pogba fait une passe de 70 mètres, tout droit. Normalement, le défenseur, il a le temps de faire deux-trois tours sur lui-même, d’amortir de la poitrine et de relancer. Lui, il se retourne, perd la balle de vue, il ne sait plus où il est! C’est l’ABC du football! Moi à 60 balais avec les vétérans, je ne fais pas ça. Et Mascherano, tu l’as vu essayer de courir derrière Mbappé?!? (Il mime un gars qui galère et se marre) Rojo, on le prend parce qu’il joue à Manchester avec Mourinho. Mais pourquoi Mourinho l’a choisi, ça, c’est incompréhensible. Ce joueur, je le déteste depuis six ans. Avant il était arrière gauche, avec son pied dégueulasse.

- A la décharge des Argentins, il faut reconnaître que la France a été très forte…

(Pas convaincu) Griezmann, je l’ai trouvé mi-figue, mi-raisin. Pogba, pas terrible. Si tu joues comme ça contre l’Uruguay ou n’importe quelle équipe qui défend sans faire semblant comme nous, je te jure que ça va être dur. Tu verras, même pour Mbappé, à qui mon arrière-grand-mère a laissé trop d’espace, ce sera plus dur. Je ne comprends même pas que Messi accepte de jouer dans cette équipe. Il y a l’autre aussi, celui de la Roma, Perotti, qui joue en Ligue des champions. A la place on met Acuna, qui a joué deux matches en Ligue Europa. Et Salvia, qui a joué les deux premiers matches de ce Mondial, il n’est même pas titulaire à Benfica. Au bout d’un moment, tu te dis que c’est un piège secret pour détruire Messi! C’est du sabotage!

- Pensez-vous que Messi va continuer avec l’Albiceleste?

Il a deux ans pour choisir. Ah mais non, il y a la Copa America l’été prochain. Alors oui, il va la jouer. Mais on a besoin d’un changement, d’un renouvellement total autour de lui. Même quand on va en finale, il y a quatre ans, c’était avec un jeu néfaste, conservateur.

- On connait vos talents de chanteur. Les avez-vous exercés durant ce huitième de finale?

(Il se lance à tue-tête en estropiant les paroles de Michel Sardou) «Appelle-moi toujours la France, la France ne nous a pas laissé tomber...» J’ai chanté ça à la fin.

- Et à 2-1 pour l’Argentine?

Non, là j’étais un peu claqué. Et puis de toute façon, ça n’a pas duré longtemps. Tu vois le but de Pavard, le premier de son histoire? C’est quand même la preuve que les stratégies, le 4-4-2, les machins, on se masturbe à raconter des conneries – au bout d’un moment, il faut jouer!

- Est-ce que l’Argentine, finalement, n’a pas été victime de sa culture d’un football de combattants, en pensant que cela suffirait?

Absolument, et moi ça m’énerve. Il y a plein d’amis qui ne me parlent que de ça, «los uevos» - chez vous c’est les couilles. Mais si on ne voulait gagner qu’avec ça, il fallait aller jouer à Sarcelles, à Bobigny, dans les quartiers chauds, parce que là, des boxeurs et des judokas, tu vas en trouver tout plein. Si on veut gagner avec les «uevos », ce n’était pas la peine de prendre Messi, faisons venir des karatékas. Je suis contre tout ça.

- Mais en 2014, ça avait failli marcher…

Oui mais justement, après ça, il fallait avoir l’intelligence de modifier quelque chose. C’est quand les choses vont bien qu’il faut avoir ce courage. Au lieu de ça, aujourd’hui, on a une équipe de vétérans, avec certains joueurs dont je ne sais pas pourquoi ils sont là – plein d’autres journalistes argentins pensent comme ça.

- Vous l’Argentin qui vivez en France, ne redoutez-vous pas le retour à Paris?

Non. Je vais me faire chambrer un peu, mais rien de méchant. Hé les gars, il ne faut pas dramatiser, le foot est un jeu. Un match, ce n’est jamais grave. Moi, j’ai 60 balais, j’ai déjà eu des morts, des maladies dans la famille, chez mes amis. Là, je vais aller boire un coup et très bien dormir. Un résultat ne conditionnera jamais ma façon de me comporter. Le seul truc que je vois, c’est le privilège de faire ce qu’on fait.

- C’est pour ça que vous mettez tant de folie dans vos commentaires?

Oui. En France et en Europe, on a trop de scrupules à laisser sortir les émotions. On a peur du ridicule, on se demande en permanence ce que va penser l’autre, on est dans la rétention. Nous en Amérique du Sud, on vit dans l’insouciance – on ne peut pas dire qu’on va économiser pour la suite. Je le dis toujours à mes enfants et petits-enfants. Il faut du respect, de l’éthique et de la morale, bien sûr. Mais sinon, il faut d’abord oser, et ensuite doser. Vis d’abord la vie et après, tu t’accommodes. Sinon quoi? Tu mets une ceinture, des bretelles et en plus, tu prends un parapluie. Mais merde! Si on structure tout…

- Ça nous ramène à cette équipe d’Argentine, qui a joué avec la ceinture et les bretelles, non?

Hé oui, absolument, tu as tout compris. Là, on a fait le tour: cette Argentine, ce n’était pas l’Argentine. Mais le problème c’est qu’on le dit et le redit depuis cinq ou six ans. (nxp)