Le Serbe Aleksandar Kolarov, auteur du but de la victoire contre le Costa Rica (1-0), s'est vu offrir un 4x4 Lada par le gouverneur de la province de Samara, où sont produites les célèbres voitures, rapporte le quotidien russe Izvestia.

«Kolarov a marqué un but splendide et on lui a donné un prix, un certificat pour un 4x4 Lada», a déclaré le gouverneur intérimaire Dmitry Asarov, cité par le journal. «Il en a été très content et toute l'équipe a célébré cela avec lui.»

Pour le premier match de sa sélection au Mondial 2018, le latéral de la Roma a marqué sur un sublime coup franc direct à la 56e minute.

La marque Lada, appelée Zhiguli du temps de l'ère soviétique, est toujours produite dans la région par l'usine VAZ. Synonyme à travers le monde de voitures austères, peu fiables et vieillissantes, elle essaye ces dernières années de redorer une image victime de nombreuses moqueries. (ATS/nxp)