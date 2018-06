Alors que la Coupe du monde démarre ce jeudi-même avec le match d’ouverture entre la Russie et l’Arabie Saoudite, l’équipe d’Espagne vit en pleine tempête. La veille, le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, avait déjà décidé de congédier le sélectionneur Julen Lopetegui, coupable d’avoir annoncé trop vite sa reprise du Real Madrid, alors qu’il venait de prolonger son entente jusqu’en 2020 avec la Roja. Lopetegui a ensuite été remplacé par Fernando Hierro.

Et voilà que la pourtant solide sélection ibérique continue à s’effriter, selon la chaîne espagnole El Chiringuito TV. Ce média a annoncé jeudi après-midi que Sergio Ramos, défenseur expérimenté et surtout capitaine de l’équipe, en était venu aux mains avec son président Rubiales. Les deux hommes auraient dû être séparés par Gerard Piqué, un coéquipier international de Ramos pourtant considéré comme un grand rival du capitaine du Real Madrid, puisqu’il évolue au FC Barcelone.

???? ¡MUY ATENTO! Piqué TUVO QUE SEPARAR a Sergio Ramos y Rubiales ¡Te lo contamos ya en #JUGONES! pic.twitter.com/7sLnfL0Fdt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 14 juin 2018

«Si il y eu une altercation avec Luis Manuel Rubiales, on en saura plus avec Sergio Ramos qui sera en conférence ce soir» ????????



???? @amaumon en direct de Sotchi #lequipeCDM pic.twitter.com/P3JPOjP7QA — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 14 juin 2018

Ramos a-t-il mal digéré l’éviction de Lopetegui? Sur son compte Twitter, il avait pourtant tenté de calmer le jeu. «Nous sommes la sélection, nous représentons un blason, des couleurs, un public et un pays. Notre responsabilité et notre engagement sont avec vous et pour vous. Hier, aujourd’hui et demain, tous ensemble, allez l’Espagne.»

Somos la Selección, representamos un escudo, unos colores, una aficion, un país. La responsabilidad y el compromiso son con vosotros y por vosotros. Ayer, hoy y mañana, juntos: #VamosEspaña pic.twitter.com/rzy5D5lF8F — Sergio Ramos (@SergioRamos) 13 juin 2018

(nxp)