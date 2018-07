En football, souvent, les chiffres parlent mieux que les mots, quand bien même ils ne signifient pas tout. Retour sur quelques statistiques qui ont marqué cette édition 2018 de la Coupe du monde (sources: www.fifa.com).

Le palmarès officiel de la FIFA (les ‹awards›)

Meilleur joueur du tournoi (Ballon d'Or): Luka Modric (Croatie), qui succède à l'Argentin Lionel Messi, récompensé au Brésil il y a 4 ans. Il devance le Belge Eden Hazard et le Français Antoine Griezmann.

Meilleur espoir: Kylian Mbappé (France).

Meilleur gardien: Thibaut Courtois (Belgique).

Meilleur buteur: Harry Kane (Angleterre), voir ci-dessous le palmarès détaillé.

Prix du fair-play: Espagne.

Les buts

Nombre total de buts: 169 (moyenne de 2,64 par match).

Le record est détenu par la Coupe du monde 1954 en Suisse avec une moyenne de... 5,38 buts par match. Record négatif: moyenne de 2,21 buts par match lors de la Coupe du monde 1990 en Italie.

Les meilleurs buteurs du tournoi: 1. Harry Kane (Angleterre) 6 buts (0 assist, 573 minutes jouées). 2. Romelu Lukaku (Belgique) 4 buts (1 assist, 476 minutes jouées). 3. Denis Cheryshev (Russie) 4 buts (0 assist, 304 minutes jouées). 4. Cristiano Ronaldo (Portugal) 4 buts (0 assist, 360 minutes jouées). 5. Artem Dzyuba (Russie) 3 buts (2 assists, 333 minutes jouées). 6. Antoine Griezmann (France) 3 buts (2 assists, 480 minutes jouées). 7. Eden Hazard (Belgique) 3 buts (2 assists, 518 minutes jouées). 8. Yerry Mina (Colombie) 3 buts (0 assist, 300 minutes jouées). 9. Diego Costa (Espagne) 3 buts (0 assist, 320 minutes jouées). 10. Edinson Cavani (Uruguay) 3 buts (0 assist, 343 minutes jouées). Puis le meilleur Suisse: 46. Xherdan Shaqiri 1 but (1 assist, 351 minutes jouées).

Par équipes: 1. Belgique 16 buts inscrits. 2. France et Croatie 14. 4. Angleterre 12. 5. Russie 11. Puis: 14. Suisse 5. 32. (et der) Panama 2.

Les spectateurs

Nombre total: 3'031'768 pour les 64 matches, soit une moyenne de 47'371 par match.

Le record est détenu par la Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis avec une moyenne de 68'604 spectateurs par match. Le record négatif appartient au Mondial 1934 en Italie avec une moyenne de 23'235 spectateurs par match.

Les sanctions

Nombre d'expulsions sur l'ensemble du tournoi: en tout et pour tout 4 (moyenne de 0,06 par match).

Nombre d'avertissements sur l'ensemble du tournoi: 219 (moyenne de 3,42 par match).

Avec 9 avertissements, une expulsion et 63 fautes commises en quatre matches, la Colombie peut être considérée comme l'équipe la plus ‹méchante› du tournoi. En deuxième position, on retrouve... la Suisse avec également 9 cartons jaunes et un carton rouge en quatre matches, mais avec ‹seulement› 53 fautes commises. C'est d'ailleurs cette dernière spécificité qui départage Suisses et Colombiens.

De tout... un peu!

Au total, 49'647 passes ont été adressées durant l'ensemble du tournoi, soit une moyenne de 775,7 par match.

Avec 3336 passes réussies durant toute la compétition, l'Angleterre arrive en tête de cette hiérarchie.

Avec 485 passes réussies en 4 matches, l'Espagnol Sergio Ramos domine ces statistiques sur le plan individuel.

Avec 27 opportunités de but à son seul actif, le Brésilien Neymar est le joueur qui s'est ménagé le plus d'occasions. Toutes n'ont pas fait mouche, tant s'en faut!

L'Anglais John ‹Marathon› Stones est le joueur qui a couru le plus sur les terrains. Son total est impressionnant: 69 kilomètres parcourus!

Le Belge Thibaut Courtois est le gardien qui peut se targuer d'avoir effectué le plus d'arrêts: 27 au total.

Le match le plus prolifique: Belgique - Tunisie (5-2), 7 buts. Il s'agit également de la rencontre qui a proposé le plus d'occasions de buts: 31 au total (moyenne de 18,5 occasions par match pour tout le tournoi).

Le match le moins prolifique: France - Danemark, aucun but. C'est d'ailleurs le seul 0-0 enregistré sur l'ensemble du tournoi. Une stat' ô combien révélatrice de l'esprit offensif qui a soufflé sur ce Mondial.

Et vous, quelle est la statistique qui vous a le plus estomaqué? N'hésitez pas à poster votre commentaire...

(nxp)