90'000 personnes s'entassent à la fan zone du Champ-de-Mars depuis le début de l'après-midi pour assister à la finale du Mondial France - Croatie (coup d'envoi à 17h).

Lorsque les policiers ont déclaré à la masse de supporters que plus personne ne rentrerait, certains se sont emparés des barrières de sécurité et des centaines de personnes sont entrées dans la fan zone sans être contrôlées. Les CRS ont ensuite recréé le barrage et refermé le périmètre.

Au moment où les policiers ont clos les accès du côté de l'avenue de la Bourdonnais, «il y a eu un mouvement de foule, les CRS ont cru qu'on essayait de forcer le barrage», a décrit un supporter, Sada Laoui, très remonté. «Ils ont commencé à nous pousser très fortement, mais à 20 contre 2000 ou 3000, c'est la foule qui a gagné». Les barrières ont chuté et les premières lignes de la foule sont tombées par terre, «les gens se sont piétinés, on est restés à terre une à deux minutes», a expliqué celui qui a perdu une chaussure dans le mouvement. «J'espère me calmer d'ici le début du match pour pouvoir profiter», a conclu l'étudiant de 21 ans.

La Préfecture de police a pour sa part constaté «quelques poussées sur deux points de filtrage, quelques blessés légers sans gravité». «La situation est très vite revenue à la normale, et les mesures de sécurité ont pu être assurées du fait du système à plusieurs niveaux de préfiltrage et filtrage», a-t-elle encore indiqué.

Vers 16h00, à une heure du coup d'envoi, les derniers arrivés dans la fan zone noire de monde cherchaient des places vers les écrans géants. Malgré l'ambiance très festive, beaucoup regrettaient toutefois une mauvaise organisation et notamment trop peu de fontaines pour se ravitailler en eau. (nxp)