Zlatko Dalic était inconnu du grand public avant le début du tournoi, son principal fait d’armes en tant qu’entraîneur étant une finale de Ligue des champions asiatique perdue avec son club d’Al Ain.

Le Croate s’est donc fait un nom en Russie, mais il a refusé d’évoquer son cas personnel après la partie. «Je ne pense qu’à rentrer en Croatie me reposer un peu. La suite, c’est beaucoup trop loin dans mon esprit», a-t-il dégagé en touche, quelques minutes après la défaite en finale des siens.

«Pas en finale de Coupe du monde»

Car oui, cette admirable Croatie s’est inclinée 4-2 face à la France, en ayant outrageusement dominé la rencontre jusqu’à l’heure de jeu. «Je dois féliciter mes joueurs. Il s’agit probablement du meilleur match que nous ayons fait dans ce tournoi. On sort la tête haute… Si quelqu’un nous avait offert d’être finaliste, nous l’aurions accepté! Alors, de la même manière que nous sommes restés dignes dans toutes nos victoires, nous devons rester dignes dans nos défaites», a déclaré Zlatko Dalic, très classe.

Il l’a d’ailleurs été tout autant en parlant du penalty accordé à la France pour une faute de main d’Ivan Perisic. Un coup de pied de réparation accordé après de longues minutes passées par M. Pitana à visionner la VAR.

«Nous avons très bien joué pendant vingt minutes, nous avons contrôlé la partie. On prend le 1-0 sur une balle arrêtée et un autogoal, bon… On s’en est remis, on a égalisé. Après, il y a le penalty. D’habitude, je ne fais pas de commentaires sur l’arbitrage, mais là, je vais en faire un. Un seul. Le voici: dans une finale de Coupe du monde, on n’accorde pas ce genre de penaltys. Je respecte la décision de l’arbitre, il a décidé selon ce qu’il a vu, c’est ainsi. Je ne fais que donner mon avis. Ce qui n’enlève rien à la qualité de la France et à sa victoire.» Fair-play jusqu’au bout. (nxp)