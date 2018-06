Plutôt solide face au Brésil, Manuel Akanji a impressionné par son sens du placement et sa sérénité à la relance. Mais sa prestation a été ternie par des passes complètement ratées dans le dernier quart d'heure, qui auraient pu permettre au Brésil de prendre l'avantage. Une intervention maladroite face à Roberto Firmino a de plus permis à l'attaquant de Liverpool de frapper au but, heureusement sans conséquences pour l'équipe de Suisse.

Interrogé le lendemain du match sur sa prestation, le défenseur central du Borussia Dortmund a accepté la critique. «J'ai été bon 75 minutes, c'est tout. A la fin, j'ai fait deux ou trois erreurs que je n'aurais jamais dû faire. Je le sais», a-t-il reconnu, de manière très lucide.

Une preuve de plus de la maturité de ce jeune homme de 22 ans. Pour sa huitième sélection seulement avec l'équipe de Suisse, il a réalisé un match énorme pendant 75 minutes, face au Brésil qui plus est. De quoi voir l'avenir avec ambition, car son potentiel est énorme. Mais il est encore perfectible. (nxp)