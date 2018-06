En marge de la grande joie collective qu’a connue l’équipe de Suisse vendredi soir à Kaliningrad, où elle a fêté une victoire capitale contre la Serbie (2-1), il y a une belle histoire personnelle: celle de Mario Gavranovic, auteur de la lumineuse ouverture qui a permis à Xherdan Shaqiri de marquer le goal de la victoire à la 90e.

«Avant même de recevoir le ballon, j’avais vu que les défenseurs serbes n’étaient pas bien placés et que Xherdan avait anticipé une bonne course, qui a facilité ma passe, s’est contenté d’expliquer le buteur du Dinamo Zagreb. Je suis heureux de cette victoire et d’avoir eu la possibilité de jouer. Et je suis sûr que, si j’en ai l’occasion, je marquerai lors d’un prochain match.»

Le rendez-vous est pris, le message lancé à l’adresse de Vladimir Petkovic, qui a introduit «Gavra» juste après la pause, à la place d’un Haris Seferovic très discret. S’il dit n’éprouver aucun sentiment de revanche, l’avant-centre de 28 ans dit «se tenir prêt pour la suite». Une suite qu’il aborde avec d’autant plus d’appétit que le passé n’a pas toujours été tendre.

Voici quatre ans lors du Mondial brésilien, où il n’avait pas joué une minute, celui qui évoluait encore au FC Zurich s’était déchiré le ligament croisé du genou juste avant le huitième de finale perdu contre l’Argentine. Disparu de la circulation, il aura mis plus de trois ans pour retrouver les cadres de la sélection helvétique (octobre 2017), presque quatre pour être à nouveau aligné (mars passé en Grèce). Une éternité.

«Le chemin a été dur, ce n’était pas facile de revenir après cette blessure, a témoigné Mario Gavranovic dans les couloirs du stade de Kaliningrad. Mais mon objectif a toujours été de revenir en équipe nationale et, quatre ans après, je me sens plus fort. Je suis content que cette Coupe du monde se passe mieux, pour l’instant, que la précédente. Je sors de deux bonnes saisons, je me sens bien physiquement, prêt à aider l’équipe – après, ce n’est pas à moi de prendre les décisions.»

Le joueur d’origine croate assure qu’il n’a «jamais eu peur» de rater le train du Mondial. Il a maintenant enfin découvert la compétition depuis le terrain. Et sa passe décisive amènera peut-être d’autres bonheurs. Il semble en tout cas prêt à les vivre sur les pelouses russes. (nxp)