ON A AIMÉ

L’état d’esprit général

On doutait un peu du caractère de cette équipe de Suisse… et on a eu tort. Dimanche, les Suisses ont fait tout juste dans l’attitude, à l’image d’un Valon Behrami exceptionnel de volonté et de leadership. Il fallait aller «chercher» Neymar et l’empêcher de prendre de la vitesse, ce qui a été fait de manière admirable. Les Suisses se sont relayés pour faire des fautes sur l’attaquant et ils n’ont ainsi jamais risqué l’expulsion. Au total, Neymar a subi 10 fautes, soit plus que tous ses coéquipiers réunis (9) et provoqué trois cartons chez les Suisses! Il y avait donc bel et bien un plan «anti-Neymar» et il a été parfaitement appliqué. Au-delà de ça, la Suisse a toujours cherché à jouer. Même menée au score, elle a gardé sa ligne et en a été récompensée par une égalisation qu’elle est allée chercher elle-même.

Le résultat

Vladimir Petkovic aimerait que son équipe soit mieux considérée par les observateurs. Il l’a dit après le match, d’ailleurs, mais le «Mister» ne doit pas oublier que le respect s’acquiert petit à petit, par les résultats. Celui de dimanche va aider la Nati à changer de statut dans l’esprit des adversaires. Il fallait un résultat face à un «gros» pour valider la progression de cette équipe sous Vladimir Petkovic. Le voilà. Alors, bien sûr, le Brésil aurait très bien pu marquer le 2-1 en fin de match. Oui aussi, il y avait sans doute faute de Steven Zuber sur le 1-1. Et M. Ramos aurait très bien pu siffler penalty pour l’intervention de Manuel Akanji sur Gabriel Jesus (73e). Tout cela est vrai. Mais au final, la Suisse a obtenu un point qu’il serait largement exagéré de qualifier de miraculeux.

La débauche d’énergie de Shaqiri

Il n’est pas le seul à avoir couru dimanche, mais disons qu’il ne nous avait pas forcément habitué à le faire autant. «XS» a cavalé sur son côté droit et a vraiment fait plaisir à voir en suivant Marcelo dans chacune de ses montées. Il n’a pas fait que compenser, il s’est vraiment dépensé et est allé au charbon pour l’équipe. Il s’est offert un ou deux gestes techniques bienvenus et a même tenté un double-contact tout en audace. Sans succès malheureusement. Mais ce Xherdan Shaqiri-là, on en redemande.

La classe de Tite en conférence de presse

Le penalty oublié? La faute de Steven Zuber sur Joao Miranda? L’arbitre qui, sur ces deux coups-là, ne fait pas appel à la vidéo? Tite n’a pas voulu entrer dans ce jeu-là pour justifier la contre-performance des siens. La presse brésilienne l’a poussé à tenir des propos qui fâchent, mais il n’est pas tombé dans le piège. Un monsieur.

Valon Behrami

Un autre monsieur. Il est sorti exténué, après un match de patron. Il a montré la voie à ses coéquipiers et leur a expliqué par l’exemple ce qu’était un leader. Avec lui, ce ne sont pas simplement des mots dans les journaux. Son caractère et son charisme ont conquis beaucoup de monde dimanche soir.

Le stade

Il sera très compliqué d’élire le plus beau stade de cette Coupe du monde, tant les Russes ont fait fort. La Rostov-Arena et ses 47'000 places, au bord du Don, ont de l’allure. L’ambiance, assurée par des Brésiliens très majoritaires, était bon enfant et l’enceinte vaut vraiment le détour. Reste à voir si le FK Rostov, équipe de milieu de tableau du championnat russe, arrivera à la remplir régulièrement. Difficile à croire de prime abord, mais le club dispose désormais d’un stade de très haut niveau.

ON A MOINS AIMÉ

Le Brésil qui gère dès le 1-0

La Suisse a été sous-estimée par le Brésil, c’est un fait. Tant mieux pour elle, bien sûr, car les Brésiliens ont eu l’immense tort de ne pas accélérer après avoir ouvert la marque. Le but de Philippe Coutinho, superbe au demeurant, a un peu endormi les «Auriverde», qui ont cru pouvoir gérer tranquillement une équipe de Suisse supposément inoffensive. Raté. L’impressionnant rush des dix dernières minutes n’a pas pu cacher une certaine suffisance coupable.

Le peu de supporters suisses présents

Les fans suisses n’ont pas eu trop de chance avec le tirage au sort, c’est vrai. Un dimanche soir à Rostov-sur-le-Don est moins facile à organiser qu’un samedi après-midi à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Mais tout de même, voir ce magnifique stade tout de jaune vêtu faisait un peu peine à voir. Les Suisses étaient 1500 à tout casser dimanche et c’est un peu dommage pour qui se rappelle des marées rouges des précédentes Coupes du monde. En tout 10'000 billets ont été vendus à des citoyens suisses pour les trois matches du premier tour. Respect à ceux qui sont là, qui mettent une jolie ambiance et font tout ce qu’ils peuvent pour assurer, mais ils mériteraient d’être un peu plus.

Une trop grande prise de risques parfois

Le match de Manuel Akanji a été de haut niveau, mais on regrettera tout de même des relances parfois un peu trop osées. Le défenseur central a de l’assurance et n’hésite pas à effectuer des transmissions très risquées… et même parfois un peu trop. Roberto Firmino, en fin de match, a profité d’une de ses hésitations pour frapper au but et, avant cela, des pertes de balles inutiles auraient pu coûter cher à la Suisse. Attention: vouloir jouer, c’est bien. Mais parfois, il faut savoir dégager loin. Yann Sommer a lui aussi raté deux relances mi-longues en début de match, ce qui est inhabituel chez lui.

L’animation offensive

C’est un peu toujours la même histoire. Il est impossible de reprocher quoi que ce soit à Haris Seferovic et à Blerim Dzemaili dans l’implication. Ces deux hommes donnent tout, mais il faut bien dire aussi que le bilan de leur production est insuffisant. Alors d’accord, on parle du Brésil et il n’est pas exactement facile de s’imposer dans la zone de Casemiro, de Joao Miranda et de Thiago Silva, mais la vérité est que la Suisse ne s’est pas créée la moindre occasion dans le jeu ce dimanche. Face à la Serbie et au Costa Rica, il faudra être plus imaginatif. Avec Mario Gavranovic d’entrée ou en cours de jeu? Pas impossible du tout.

Granit Xhaka

Où est le leader attendu et autoproclamé? Pas sur le terrain en tout cas. Il n’a rien réussi de bon vers l’avant et n’a mis aucune intensité dans son jeu. Quelques belles longues balles, mais c’est tout. Et c’est trop peu pour un joueur de son statut… ou en tout cas qui revendique l’être. Il va devoir monter en puissance dans ce tournoi et justifier la confiance que Vladimir Petkovic et ses coéquipiers placent en lui. (nxp)