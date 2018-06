«Dans les vestiaires, ce n'était pas franchement la joie... On avait conscience d'être passé à côté de notre match. Après à l'hôtel, on a réalisé la portée de cette qualification.»

Mario Gavranovic, comme ses coéquipiers, a eu du mal à digérer ce 2-2 contre le Costa Rica.

«Ce match était particulier pour moi. J'étais pour la première fois titularisé en Coupe du monde, poursuit le Tessinois. J'aurais tant voulu marquer cette première qui signifie tant à mes yeux par une victoire. Croyez-moi, je mesure parfaitement le chemin qu'il faut parcourir pour figurer dans le onze de départ de l'équipe de Suisse en Coupe du monde. On n'y arrive pas par le fruit du hasard.»

Le Tessinois reconnaît sans détour que la Suisse n'a pas livré une grande copie mercredi soir à Nijni Novgorod. «Nous aurions dû faire tourner le ballon plus vite, regrette-t-il. Nous n'étions pas prêts, fulmine pour sa part Granit Xhaka. Et si tu n'y es pas dans ta tête, tu peux disparaître très vite dans une Coupe du monde. Il faudra une approche diamétralement autre contre la Suède mardi.»

La «belle» surprise du tournoi?

Le régisseur ne boudait toutefois pas son plaisir. «Nous nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale. C'était notre premier objectif et il a été atteint et je serai tenté de dire de manière souveraine, dans un groupe très relevé, insiste Xhaka. Tout le reste ne m'intéresse pas.» A commencer par les remous suscités par l'affaire de la célébration des deux buts inscrits vendredi dernier à Kaliningrad devant la Serbie.

«Il s'est déjà passé beaucoup de choses dans cette Coupe du monde, remarque le joueur d'Arsenal. On a vu les difficultés rencontrées par l'Argentine pour se qualifier. Et bien sûr l'élimination de l'Allemagne qui est une véritable sensation.» Dans cette Coupe du monde, Granit Xhaka et ses coéquipiers peuvent désormais penser que tout est possible. Qu'une équipe comme la Suisse peut se révéler comme, selon les termes de Blerim Dzemaili, la «belle«surprise du tournoi.

Granit Xhaka et la Suisse devront toutefois disputer ce huitième de finale avec une nouvelle défense en raison des suspensions de Stephan Lichtsteiner et de Fabian Schär. «Nous savons l'importance de Stephan sur la pelouse. C'est notre capitaine, lâche-t-il. Quant à Fabian, il est essentiel à l'équilibre de l'équipe en raison de la qualité de sa relance.»

Confiance totale à Johan Djourou

Mais Granit Xhaka accorde toute sa confiance à Johan Djourou qui sera appelé à remplacer Schär. «Johan est au bénéfice d'une immense expérience. Sa place au sein du groupe demeure essentielle, explique-t-il. Maintenant, je n'ai qu'une seule obsession dans la tête: passer enfin ce cap des huitièmes de finale après nos éliminations contre l'Argentine et la Pologne. J'aimerais donner une chance à Stephan et à Fabian de jouer encore lors de cette Coupe du monde!»

Granit Xhaka le sait mieux sans doute que quiconque. Deux ans après l'élimination aux tirs au but face à la Pologne lors de l'Euro 2016, un échec mardi contre la Suède équivaudrait à une immense désillusion. Cela fait soixante-quatre ans que la Suisse n'a plus disputé un quart de finale de Coupe du monde. Mardi à St-Pétersbourg, la génération Xhaka a rendez-vous avec l'histoire. Elle rêve de l'écrire. L'heure de le faire a sonné. Enfin. (ats/nxp)