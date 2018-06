Équipe de Suisse: on a aimé et on a moins aimé

Deux buts de Blerim Dzemaili et de Josip Drmic ont permis à la Suisse d'obtenir le nul 2-2 face au Costa Rica mercredi. Le Brésil ayant battu la Serbie dans le même temps, une défaite aurait même qualifié Stephan Lichtsteiner et ses coéquipiers.

ON A AIMÉ

La prestation «Weltklasse» de Yann Sommer

On n'aimerait pas parler à la place d'une légende du football, mais on pense que Lev Yachine aurait applaudi la parade du gardien de l'équipe de Suisse à la 6e. Sa détente sur la droite et sa main très ferme à l'arrivée ont empêché Celso Borges d'ouvrir la marque. Peut-être le plus bel arrêt du tournoi, tous gardiens confondus. En plus de ce geste complètement fou, Yann Sommer s'est montré très costaud sur sa ligne. Un peu moins dans les airs, mais on commence à avoir l'habitude. Pas de quoi être négatif, cela dit: il mérite toutes les félicitations pour sa prestation.

La qualification pour les huitièmes

Certes, la manière n'était pas au rendez-vous hier, mais il ne faudrait pas que ce match mal maîtrisé vienne occulter le constat global: la Suisse est qualifiée pour les huitièmes de finale dans un groupe pas moins compliqué que celui de l'Allemagne, par exemple... Sortir des poules était l'objectif minimal annoncé et il a été atteint sans perdre un seul match. Il faut le souligner: ce n'est pas anodin pour un pays de huit millions d'habitants. Même si le jeu n'a pas été brillant mercredi, les belles prestations face au Brésil et à la Serbie sont encore dans tous les esprits.

Les discours des joueurs après le match

Conscients de ne pas avoir été brillants, les Suisses avaient déjà le regard tourné vers la Suède. Même à chaud, les discours ont été mesurés et pleins de respect pour une équipe suédoise qui s'annonce compliquée à jouer, mais pas imbattable. Comme l'a dit Valon Behrami, il s'agit d'une «belle occasion». L'élimination de l'Allemagne offre l'espoir à la Suisse d'atteindre son premier quart de finale depuis 1954. Il va falloir gérer la pression, maintenant, face à des Suédois qui voient aussi cet affrontement face à la Suisse comme une occasion en or de disputer les quarts de finale. Les joueurs de la Nati semblent prêts, dans le discours en tout cas.

Breel Embolo a saisi sa chance

Steven Zuber annoncé malade (il n'est même pas sorti de l'hôtel), Breel Embolo a été invité à débuter sur la gauche. La prestation du Bâlois a été très encourageante, dans la droite ligne de ce qu'il montre depuis le début du stage de préparation à cette Coupe du monde. Non, il n'est pas qu'un joker prêt à faire la décision en sortant du banc. Il peut débuter et être constant pendant 90 minutes, il l'a prouvé mercredi encore.

Les supporters du Costa Rica

L'Amérique latine a gagné la Coupe du monde des tribunes, c'est un fait. L'Argentine, le Pérou, le Panama, le Mexique et tous les autres mettent une ambiance de fou en Russie et le Costa Rica mérite sa part d'éloges dans cette réussite totale. Mercredi, ils étaient plus de 15'000 à Nijni Novgorod et le match nul réussi par leur équipe est venu récompenser leur ferveur. La Coupe du monde, c'est aussi (et surtout?) ça. Bravo mesdames et messieurs.

Le stade, encore une fois

La Russie organise une Coupe du monde magnifique et ce constat de réussite doit aussi à la qualité de ses stades. Celui de Nijni Novgorod et ses 45'000 places est splendide (comme tous les autres, en fait), avec ses tribunes pentues d'où l'on voit magnifiquement le terrain depuis chaque place. Il sera transformé en complexe multisports après le tournoi, une chance pour cette ville de 1,2 million d'habitants.

ON A MOINS AIMÉ

La gestion des cartons de Petkovic

Il s'agit évidemment du gros point noir de la soirée: Stephan Lichtsteiner et Fabian Schär seront suspendus face à la Suède. C'est assez rare, mais Vladimir Petkovic a perdu son pari en titularisant les quatre joueurs sous la menace d'une suspension, c'est à dire tout son côté droit (Schär, Lichtsteiner, Behrami, Shaqiri). Coïncidence ou pas, le Costa Rica a attaqué par la gauche durant toute la première mi-temps face à des Suisses réticents à mettre le pied. Pourquoi avoir pris le risque de titulariser les quatre? La Suisse va payer cher cette décision.

La justification de Petkovic après le match

D'habitude, on adore la communication du «Mister». Mais mercredi, pas du tout. Interrogé sur sa (non-)gestion des joueurs avertis, le sélectionneur a surtout précisé qu'il faisait entière confiance aux joueurs appelés à remplacer les deux suspendus, à savoir très probablement Michael Lang et Johan Djourou. Pourquoi ne pas le leur avoir montré en le titularisant (pour le premier) ou en le faisant entrer plus tôt (pour le deuxième), par exemple? Le message envoyé aux «remplaçants» n'était pas bon hier. Alors oui, Vladimir Petkovic met la continuité au centre de tout, mais cette stratégie a montré ses limites hier. Il ne faut évidemment pas tout jeter: c'est cette même cohérence qui a permis à la Suisse d'être là où elle est aujourd'hui. Hier, il aurait simplement fallu un tout petit peu plus de souplesse dans cette philosophie pour que tout soit parfait.

La prestation de Clément Turpin

Tout en rigidité et en caporalisme, l'arbitre français a montré une attitude qui tranchait avec celle de la majorité de ses collègues depuis le début du tournoi. Un arbitre peut toujours se tromper, comme les joueurs, les journalistes et les supporters, mais on a un peu plus de mal, on l'avoue, avec cette volonté de «cartonner» dès qu'un joueur ne s'adresse pas à lui avec déférence. L'avertissement à Fabian Schär était trop sévère.

L'entame de match des Suisses

Philippe Coutinho a marqué tôt lors du premier match, mais la Suisse était plutôt bien entrée dans la rencontre face au Brésil. Contre la Serbie, les vingt premières minutes (en tout cas) ont été un calvaire. Et sans un grand Yann Sommer, le Costa Rica aurait mené d'une ou deux longueurs mercredi à Nijni Novgorod. La Suisse a un petit souci avec ses débuts de match lors de cette Coupe du monde. Heureusement, elle a à chaque fois montré du caractère pour revenir dans la partie. Mais face à la Suède, on aimerait que pour une fois, cette équipe n'encaisse pas le premier but dans un grand match face à un adversaire de grande valeur. Cela n'a que rarement été le cas lors des derniers gros tests (Roumanie et Pologne à l'Euro 2016, retour au Portugal en octobre dernier, Espagne, Brésil et Serbie dernièrement). Contre des adversaires plus faibles, elle parvient à ouvrir le score et à tenir le résultat, comme contre l'Irlande du nord. On aimerait la voir y parvenir face à une équipe du même calibre qu'elle. Mardi à Saint-Pétersbourg? (nxp)