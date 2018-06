La Suisse n'aura besoin que d'un nul face au Costa Rica mercredi pour atteindre les huitièmes de finale. Face à la Serbie, elle a à nouveau montré du caractère.

ON A AIMÉ

Le match de Granit Xhaka. Si décevant face au Brésil, dans le jeu comme dans l'attitude, le milieu de terrain de l'équipe de Suisse a élevé le niveau vendredi. Il était très attendu et il a répondu présent, ne se cachant jamais sur le terrain. Son changement d'état d'esprit a été perceptible dès l'entame du match. En venant chercher les ballons et en orientant le jeu grâce à la qualité de ses transmissions, il a enfin montré ce qui était espéré de lui. Son but est magnifique et est venu récompenser son match admirable. Avec un Granit Xhaka à ce niveau, la Suisse peut espérer aller loin dans cette Coupe du monde.

Le caractère de cette équipe. Une fois de plus, la Suisse a été menée au score dans un match important face à une équipe de valeur. Et une fois de plus, elle est revenue dans le match sans paniquer, sans s'affoler. Les Serbes ont mis une grosse pression d'entrée et les Suisses ont véritablement souffert. Mais ils ont continué à chercher à jouer, notamment grâce à Yann Sommer et aux défenseurs centraux, qui ont constamment essayé de trouver des relances courtes. Granit Xhaka, on y revient, s'est montré disponible. Et la Serbie a fini par craquer. Quel changement avec l'époque Hitzfeld!

La sérénité de Manuel Akanji. Il avait déjà été bon contre le Brésil, avec le bémol d'une fin de match ratée, ce qu'il avait lui-même admis. Contre la Serbie il est resté concentré pendant 90 minutes, réussissant une prestation de grande qualité. Son inexpérience ne se voit absolument pas et il a complètement fait disparaître la concurrence de Johan Djourou. La Suisse a trouvé sa charnière pour de longues années.

La première mi-temps de la Serbie. Lorsque les «Aigles Blancs» jouent à ce niveau, comme lors des 45 premières minutes, c'est franchement beau à voir. De la passion, de la puissance, beaucoup de qualité technique: les Serbes ont donné la leçon pendant une mi-temps et la Suisse pouvait s'estimer heureuse de n'être menée que d'un but à la pause.

La passe décisive de Mario Gavranovic. En fait, toute la contre-attaque de la Suisse est parfaite, dans cette 90e minute. Manuel Akanji intercepte, Granit Xhaka oriente parfaitement le jeu et Mario Gavranovic lit parfaitement l'appel en profondeur de Xherdan Shaqiri. Et il ne faut surtout pas minimiser le mérite de «XS», qui n'était pas hors-jeu, qui ne s'est pas fait rattraper non plus et qui a eu la lucidité de faire le geste juste pour gagner son duel. Mais quelle passe de «Gavra» en première intention, quelle vision du jeu!

L'unité des Suisses. On peut penser ce que l'on veut de la célébration de l'aigle albanais de la part de Granit Xhaka et de Xherdan Shaqiri. Il s'agit de sensibilité personnelle et on n'a jamais été très à l'aise avec les notions de morale et de vérité absolue, contrairement à beaucoup de monde. Libre à chacun de se faire son opinion. Ce qu'on a trouvé beau, par contre, c'est le sentiment d'unité qui habite cette équipe de Suisse. Il y a encore trois ans, Stephan Lichtsteiner avait publiquement regretté qu'il manquait au peuple suisse des «figures d'identification» dans cette équipe. Vendredi, il a célébré les buts en mimant l'aigle albanais, comme pour montrer à ses coéquipiers qu'il était avec eux. Plus que n'importe quel discours, ce geste montre bien la nouvelle unité qui règne au sein de la Nati. Il s'agit forcément d'un atout pour la suite.

ON A MOINS AIMÉ

La Suisse qui se déchire sur les célébrations de but. Si l'équipe de Suisse est très unie, et ce ne sont pas que des mots, ce n'est pas le cas du reste du pays. Jamais on n'a reçu autant de WhatsApp contradictoires depuis la fin du match. Certains fans suisses aimeraient voir Xhaka et Shaqiri suspendus, d'autres approuvent leur geste sans aucune réserve. Bref, il y a de tout. Et on ne peut s'empêcher de trouver ça un peu dommage, surtout après une magnifique victoire comme celle-ci, qui devrait unir sans réserve le pays derrière son équipe nationale. Sur les réseaux sociaux, les avis divergent et à l'aéroport de Kaliningrad, vendredi vers 2h du matin, les débats ont été extrêmement enflammés entre journalistes, supporters et officiels de l'équipe de Suisse. Il y a les pour, il y a les contre, et personne ou presque ne parle du match. Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'il s'agit d'un débat créé par les journalistes: avant même que le premier article n'ait été écrit, tout le monde avait une opinion.

Le match de Sergeï Milinkovic-Savic. Le prodige serbe est super fort, aucun doute là dessus. Mais vendredi, il ne valait pas 100 ou 150 millions, loin de là. Ou alors Xherdan Shaqiri peut signer pour 200 millions à Liverpool. Évidemment, on ne va pas juger le potentiel du joueur de la Lazio sur ce match, mais il est juste de dire qu'il a été insuffisant face à la Suisse.

Les sorties aériennes de Yann Sommer. Impérial face au Brésil, fort sur sa ligne, très bon au pied face à la Serbie: Yann Sommer réussit globalement son début de Coupe du monde. Mais vendredi, on a eu très peur sur chaque sortie aérienne et même sur un centre fuyant au sol en deuxième période, qu'il a regardé passé sans couper la trajectoire. Le grand gabarit des Serbes l'a gêné sur les coups de pied arrêtés et on doit avouer qu'on n'est pas trop serein dès qu'un ballon aérien arrive dans sa zone.

Le penalty non sifflé pour la Serbie. C'est vrai, un certain angle de caméra indique qu'Aleksandar Mitrovic fait la première faute. Mais Fabian Schär et Stephan Lichtsteiner, qui perdaient tous leurs duels de la tête face à lui, l'ont ensuite clairement ceinturé. La «première faute» de Mitrovic était bénigne. A notre avis, il s'agissait d'un penalty clair et net pour la Serbie et on a le droit de trouver étonnant que l'arbitre-vidéo n'ait pas suggéré au Dr Felix Brych d'aller visionner les images. Ou que M. Brych lui-même n'ait pas jugé bon d'aller les regarder.

Le match de Haris Seferovic. Depuis plusieurs mois, l'avant-centre de l'équipe de Suisse sauvait ses matches par son abattage et sa hargne, comme face au Brésil. Il avait au moins le mérite de bousculer les charnières adverses. Face à la Serbie, rien de tout ça. Transparent. Pas combatif. Et vu que son manque de confiance dans le jeu est flagrant, il ne sert plus à rien quand il ne met pas ces ingrédients-là. Du coup, il devient difficilement défendable. (nxp)