Ce soir, à 22 h, la Coupe du monde de l’équipe de Suisse pourrait être terminée. Cinq jours après avoir tenu tête au Brésil, ce serait une immense déception, à la hauteur des espoirs qu’avait fait naître ce valeureux match nul obtenu face à la Seleção. Rien ne serait mathématiquement terminé, même en cas de défaite, mais ce serait tout comme. Non, la Suisse n’a pas le droit de perdre ce soir.

Elle doit en effet continuer à progresser pas à pas, puisque c’est la voie qu’a choisie Vladimir Petkovic pour avancer. Ne disposant pas du potentiel offensif des grandes nations du jeu, le «Mister» a opté pour la stabilité afin de parvenir, un jour, à atteindre ces quarts de finale qui obsèdent tant le pays depuis 1954.

Là où Didier Deschamps, par exemple, peut changer complètement son dispositif offensif d’un match à l’autre, Vladimir Petkovic choisit de faire confiance toujours aux mêmes, ce qui provoque une incompréhension du public dans un cas précis, celui de Haris Seferovic. Le sélectionneur de l’équipe de Suisse est un protecteur, mais il faut bien de temps en temps lui rendre cette confiance et on ne parle pas là que d’attitude. Pour Seferovic, une grande performance ce soir serait bienvenue, tant pour asseoir sa légitimité au sein du groupe que pour envoyer un message au pays entier.

Car si la Suisse avance petit à petit, il faut tout de même que ses progrès soient visibles. Globalement, ils le sont, d’ailleurs. Le match nul face au Brésil est une preuve concrète que cette équipe n’a peur de personne, mais il ne s’agirait pas d’une mauvaise idée de le confirmer ce soir face à une Serbie techniquement impressionnante et qui semble habitée par un vrai esprit collectif lors de cette Coupe du monde. Ce qui n’a pas toujours été le cas de cette sélection, soit dit en passant.

Les yeux dans les yeux

Il ne faut cependant pas faire une montagne de cette Serbie, ou en tout cas pas une qui soit infranchissable pour des Suisses qui n’ont perdu qu’un seul de leurs vingt-trois derniers matches. Disons-le ainsi: la Suisse a des raisons de se méfier des Aigles Blancs, mais ceux-ci ont également des motifs de craindre leur adversaire. Suisses et Serbes vont se regarder les yeux dans les yeux ce soir, et la bataille risque d’être psychologique aussi.

Même si les deux camps ne veulent pas entendre parler d’éventuelles tensions balkaniques, l’enjeu d’une qualification pour les huitièmes de finale d’une Coupe du monde suffira amplement à enflammer le match. Et c’est là, justement, qu’il faudra être lucide. On comptera ainsi énormément sur le charisme et l’autorité naturelle de Valon Behrami, auquel on fait confiance pour afficher le bon état d’esprit. Il faut bien le dire aussi, on aimerait que Granit Xhaka profite de cette rencontre pour s’affirmer comme le leader technique de cette équipe, ce qui n’a été le cas ni contre le Brésil, ni quelques jours plutôt en préparation contre le Japon.

Ce soir est un beau soir pour grandir et la Suisse ne devra pas reculer, même si un match nul serait un meilleur résultat pour elle que pour son adversaire. En jouant son jeu, en allant chercher sa première victoire de cette Coupe du monde, Stephan Lichtsteiner et ses coéquipiers franchiraient encore un palier.

Ce soir n’est pas encore un soir pour la gloire, mais ce match peut être un pas dans la bonne direction. Une défaite signifierait que le nul face au Brésil n’aurait sans doute servi à rien. Ce n’est pas exactement l’idée. (nxp)