Vladimir Petkovic: «Nous avons quand même fini par trouver notre football, malgré toutes les difficultés que nous ont posées les Serbes dans le jeu aérien et les centres. Nous avons dû remettre de l'ordre dans notre jeu en deuxième mi-temps. Maintenant, nous pouvons aborder la troisième rencontre en visant la première place du groupe, qui est notre objectif.»

Xherdan Shaqiri: «Nous avons fait corps et je suis heureux d'avoir pu contribuer à cela en marquant ce but. Nous voulons également gagner le troisième match. (Concernant sa célébration avec l'aigle albanais) Je ne fais pas de politique, je joue au football.»

Granit Xhaka: «De l'émotion pure! Nous n'étions pas dans le match durant les 15 premières minutes. La Serbie nous a mis sous pression et s'est procurée des occasions. A la pause, nous étions vraiment mécontents. Mais cette équipe a énormément progressé mentalement et elle peut réagir contre n'importe quel adversaire. C'est un jour spécial pour moi. C'est une victoire pour ma famille, pour la Suisse, pour l'Albanie et pour le Kosovo. Ma célébration était destinée aux gens qui m'ont toujours soutenu, et pas dirigée contre quelqu'un.»

Blerim Dzemaili: «Nous avons fait un bon match, à l'exception du premier quart d'heure. Nous avons montré du caractère, encore une fois. Je dois marquer. Je suis désolé, je ne suis pas en réussite en ce moment. Mais nous avons engrangé de la confiance avec cette victoire. cette équipe n'abandonne jamais et, ainsi, on peut aller très loin.»

Manuel Akanji: «Il a fallu une bonne performance d'équipe pour obtenir ce résultat après une première mi-temps qui, elle, n'était pas bonne. Après la pause, nous avons gagné beaucoup de duels et avons mieux joué derrière.»

Breel Embolo: «La Serbie a commencé très fort, surtout dans les duels aériens. Mais nous sommes restés cool et avons parlé de nos problèmes à la pause. Nous avons également fait des changements qui nous ont beaucoup aidés. Par exemple, je dois dire bravo à Mario Gavranovic pour son entrée. Maintenant nous devons analyser les bonnes choses de cette rencontre et les mauvaises pour préparer au mieux la finale contre le Costa Rica.»

