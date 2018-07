Titulaire lors des deux premiers matches face au Brésil et face à la Serbie, Haris Seferovic est sorti de l’équipe à la mi-temps de la deuxième rencontre. Et n’est pas réapparu depuis. La prestation décevante de Mario Gavranovic face au Costa Rica devrait pourtant contraindre le Tessinois à retourner s’asseoir sur le banc pour affronter la Suède.

Alors, qui en pointe? Vladimir Petkovic hésite sur ce poste. Josip Drmic a été très convaincant en fin de match face aux «Ticos», avec un poteau et un but. Mais le sélectionneur doute de sa capacité à tenir plus d’une heure et pourrait être tenté de le garder sur le banc pour dynamiter la défense suédoise en fin de match après le travail de sape de Seferovic, si précieux pour fatiguer une charnière.

Mais le manque d’efficacité de l’attaquant du Benfica Lisbonne pourrait le pénaliser. Et Vladimir Petkovic, à l’heure de l’entraînement de veille de match, était encore dans le doute. Selon les toutes dernières informations circulant dans l’entourage de l’équipe, l’option «Drmic d’entrée» serait retenue… Réponse un peu avant 17h!

Pour les autres postes, pas de surprise. Johan Djourou sera titulaire en défense centrale avec Manuel Akanji, tandis que Michael Lang débutera sur la droite de la défense. Enfin, Steven Zuber, plus constant et plus travailleur que Breel Embolo sur le côté, débutera très vraisemblablement sur le flanc gauche. La polyvalence d’Embolo et sa capacité à très bien entrer dans les parties lui vaudront d’être le premier remplaçant offensif. (nxp)