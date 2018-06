On peut donc avoir 23 ans, compter moins de cinq sélections en équipe nationale et faire «sauter» un sélectionneur. Car oui, Sergeï Milinkovic-Savic, sans la demander, a eu la tête de Slavojlub Muslin. Voilà pourtant huit ans que la Serbie ne s’était plus qualifiée pour un grand tournoi. Muslin a trouvé la bonne formule lors des qualifications, terminées à la première place, et il n’existait aucune raison de l’évincer avant la Coupe du monde. Aucune sauf une: il ne faisait pas jouer Sergeï Milinkovic-Savic. Et c’est précisément pour cette raison qu’il s’est fait limoger.

Ce jeune homme est en effet une sensation dans un pays qui s’y connaît pourtant dans la formation de footballeurs techniques. Ses récentes prestations avec la Lazio Rome, où il joue depuis 2015, ont attiré l’attention des plus grands clubs européens. Ces derniers jours, la presse a révélé l’intérêt du Real Madrid, du FC Barcelone, du Paris Saint-Germain et de la majorité des grandes écuries anglaises. La Lazio ne le vendra pas à moins de 100 millions d’euros, c’est certain, et les enchères pourraient même monter jusqu’à 150, selon les derniers articles! Ce milieu de terrain offensif de 1,91 m combine puissance physique, percussion et technique, un peu dans le style de Paul Pogba, auquel il est souvent comparé.

Meneur de jeu

Champion d’Europe M19 en 2013, champion du monde M20 en 2015, le milieu de terrain formé au Vojvodina Novi Sad n’était pourtant pas titulaire en équipe nationale avant les dernières semaines. Slavojlub Muslin lui préférait Dusan Tadic, auteur il est vrai de très bonnes qualifications (4 buts).

Milos Miljanic, chef de la formation des entraîneurs serbes, nous l’a confié il y a peu à Belgrade: c’est bien pour cette raison-là que Muslin s’est fait licencier. «Mladen Krstajic a une mission: préparer l’après-Coupe du monde et s’appuyer sur cette génération prometteuse dont Milinkovic-Savic est le leader. Muslin ne partageait pas cette philosophie, c’est pourquoi il a dû partir.» Face au Costa Rica, le prodige a joué en meneur de jeu, Dusan Tadic étant «prié» de s’exiler sur le côté droit pour lui faire de la place.

Du côté suisse, en tout cas, on se méfie énormément du jeune Serbe. Remo Freuler, qui a souvent joué contre lui avec l'Atalanta Bergame, confirme: «Il est exceptionnel et le mot n’est pas trop fort. Ce qui me frappe chez lui, c’est que malgré son jeune âge il a déjà tout. Puissant, rapide, technique… Il est impressionnant.» Vaut-il vraiment 100 ou 150 millions? Là, c’est Valon Behrami qui répond: «C’est le football aujourd’hui, les montants sont énormes. Il a du potentiel, mais le très haut niveau, c’est encore une autre marche. Alors, 100 millions…» Valon Behrami réfléchit un moment, puis lâche: «Je vaux combien aujourd’hui, moi, à 33 ans? 300 000 francs?» Le Tessinois éclate de rire: dimanche dernier à Rostov-sur-le-Don, il a dominé un joueur qui vaut 220 millions. Ce n’est pas un homme qui vaut la moitié moins qui va lui faire peur.

