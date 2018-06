Le Honduras et le Costa Rica ne sont pas exactement voisins, mais disons qu’ils ne sont pas si différents l’un de l’autre. En 2010, la Suisse s’est fait éliminer dans un contexte quasi similaire à celui qui l’attend ce soir (lire pages 36-37) et ce n’est pas une bonne nouvelle forcément, même si beaucoup de choses ont changé en huit ans du côté helvétique. L’équipe est meilleure, les hommes à sa tête aussi, et une force nouvelle, acquise petit à petit, pas après pas, habite cette formation. Oui, la Suisse a tout pour s’imposer facilement ce soir face à des Costaricains déjà éliminés, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne se battront pas.

Vladimir Petkovic sait que les Ticos n’offriront rien à son équipe. Alors, le Mister hésite. Il se trouve pris dans un dilemme. D’un côté, il a envie de reposer ses cadres Stephan Lichtsteiner (34 ans) et Valon Behrami (33 ans), dont la capacité à enchaîner quatre matches en quinze jours est douteuse, pour rester poli. Les deux hommes sont de plus sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune, tout comme Xherdan Shaqiri et Fabian Schär. Le sélectionneur se verrait bien demander aux deux premiers (en tout cas) de rester sagement sur le banc pour les retrouver en pleine forme pour un éventuel huitième de finale.

Oui, mais voilà: tout est dans le «éventuel». Car la Suisse, il ne faudrait pas l’oublier quand même, n’est pas encore qualifiée. Oui, elle a tenu tête brillamment au Brésil et elle a battu la Serbie avec le cœur que l’on sait. Mais il faudra assurer le nul ce soir, au moins, pour atteindre les huitièmes.

Et puisque l’ambition de Vladimir Petkovic est de terminer premier du groupe devant le Brésil, il faudra même «cartonner» le Costa Rica, ce qui ne s’annonce pas facile. Le Mister pourrait ainsi être tenté de reconduire la même équipe que lors des deux premiers matches. Hier, il a laissé planer le suspense, comme souvent, en commençant par bluffer, comme toujours: «Je ne sais pas encore quelle équipe débutera. Mais ce sera la meilleure pour aller chercher les trois points. Je déciderai après le dernier entraînement.»

Xherdan Shaqiri en «10»?

La meilleure équipe, donc, ce qui peut vouloir dire que Lichtsteiner et Behrami débuteront. Le Mister pourrait par contre décider de faire «sauter» Haris Seferovic, moyen face au Brésil et transparent face à la Serbie (Mario Gavranovic serait titulaire), et de replacer Xherdan Shaqiri au centre, en lieu et place d’un Blerim Dzemaili qui avoue lui-même être décevant depuis le début du tournoi. Dans ce cas, Breel Embolo prendrait le couloir droit.

Mais ce ne sont là que des suppositions et il n’est pas interdit de penser que Vladimir Petkovic est vraiment en train d’hésiter, cette fois. Entre les matches face au Brésil et face à la Serbie, il avait décidé de ne rien changer, à juste titre. Mais là, le Tessinois se retrouve pris entre deux feux et il n’a pas trop le droit de se tromper. S’il décide de se priver de ses leaders et que la qualification échappe à la Suisse, alors il sera accusé d’un excès de confiance qui confinerait à l’arrogance. Et s’il les fait jouer et qu’ils arrivent cramés, voire suspendus, en huitièmes de finale, alors sa gestion serait mise en cause. Oui, vraiment, cette rencontre face au Costa Rica a tout du match piège pour Vladimir Petkovic et pour l’équipe de Suisse. À eux de bien le négocier.

La Suisse se qualifie si...

... elle fait match nul contre le Costa Rica ou que le Brésil bat la Serbie.

La Suisse termine première si...

... elle bat le Costa Rica avec deux buts de plus que le Brésil bat la Serbie. (Le Matin)