La Suède sera-t-elle privée de son capitaine lors de son huitième de finale de la Coupe du monde contre la Suisse, mardi (coup d'envoi à 16h00)? Andreas Granqvist (33 ans) est incertain car sa femme est sur le point d'accoucher en Suède.

«Rien de nouveau pour l'instant. On va devoir attendre et voir ce qui se passe, a commenté le défenseur en conférence de presse à Saint-Pétersbourg. Je suis complètement concentré sur mon match et ma femme est très forte.» (nxp)