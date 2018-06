Directement après le match nul face au Costa Rica mercredi, Breel Embolo a reçu un message de sa compagne Naomi. «Elle m’a écrit que ça commençait à devenir urgent», a expliqué le jeune homme de 21 ans tard hier soir devant le Lada-Resort de Togliatti, le lieu de vie des Suisses en Russie.

Embolo s’est alors approché de Vladimir Petkovic, qui lui a accordé le droit d’effectuer un aller-retour express en Suisse pour assister sa compagne lors de l’accouchement de leur premier enfant. «On a organisé le vol très vite, mais avec l’adrénaline du match et de cette nouvelle, j’ai eu de la peine à m’endormir». Le vol entre Nijni Novgorod et la Suisse a duré environ trois heures. «Je suis arrivé à l’hôpital à 13 h. Et à 14 h, il était déjà temps de mettre les habits et d’entrer en salle d’accouchement», a expliqué le nouveau père de famille.

Un seul entraînement manqué

«C’était un vrai privilège de pouvoir suivre tout le déroulement des opérations. Tout s’est parfaitement bien passé et je suis très reconnaissant envers tout le monde d’avoir pu effectuer l’aller-retour», a-t-il continué.

Le Bâlois est donc parti jeudi dans la matinée et vendredi en début de soirée, il était déjà de retour à Togliatti, via l’aéroport de Kurumoch (Samara) à une petite heure de route. Il n’a donc raté qu’un entraînement, qui plus est de récupération. «Je serai en pleine forme contre la Suède, en plus avec l’euphorie de cette naissance. Bon, c’est vrai que la nuit a été courte, mais je vais vite m’en remettre. Tout allait bien avec la petite, qui était très tranquille, mais il y a eu beaucoup de va et vient dans la chambre. Apparemment, il fallait faire toutes sortes de tests», a souri l’attaquant, qui a avoué n’avoir pas songé à une célébration de but s’il venait à marquer contre la Suède. «Mais je vais y penser, c’est sûr», s’est-il marré.

Gonflé à bloc pour mardi

Tout le monde va donc sortir gagnant de cette histoire: Vladimir Petkovic et son staff, qui se sont montrés très humains en affrétant un avion pour permettre au jeune homme de vivre l’émotion indescriptible de devenir père pour la première fois. Breel Embolo lui-même, qui a accumulé les émotions positives, assistant à l’accouchement de sa compagne au lendemain de son premier match en Coupe du monde. Et l’équipe, qui retrouve un homme gonflé à bloc.

Mais la plus heureuse hier soir était… Oksana, la patronne du Lada Resort, qui s’est précipitée sur le nouveau papa pour l’embrasser chaleureusement. «Félicitations! Nous nous rappellerons tous de ce jour», a déclaré solennellement madame la directrice, qui n’a pas osé offrir un verre de vodka au Bâlois, proximité du match avec la Suède oblige.

Tiens, au fait, qu’a vu Breel Embolo de la Suisse lors de son séjour d’à peine plus de vingt-quatre heures? «Rien! Enfin si, tous les gens que j’ai croisés à l’hôpital m’ont félicité pour notre parcours et ils m’ont dit de rentrer le 16 juillet, pas avant!» Même Naomi et Naliya? «Oui!»

(Le Matin)