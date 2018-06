Ça transpire la sérénité. Ou presque. A 48 heures de l'entrée en lice de la Suisse à la Coupe du monde en Russie, les Lausannois sont plutôt confiants avant de se coltiner le Brésil de Neymar dimanche. C'est du moins l'impression qu'ils nous ont laissé, jeudi, peu avant midi, à la rue du Petit-Chêne. Après on ne partirait peut-être pas non plus - comme Célia, 21 ans - sur une victoire de la Nati 8-0... Mais beaucoup voient un résultat positif pour Stephan Lichtsteiner et sa bande. On vous laisse découvrir la vidéo ci-dessus. (nxp)