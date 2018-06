Les maillots Puma de l’équipe de Suisse ne sont peut-être pas aussi beaux que celui du Nigéria, de l’Argentine, de l’Allemagne ou du Brésil, mais il a au moins le mérite d’être solide. Après le fiasco de l’Euro 2016 et les maillots suisses déchirés, Puma a corrigé le tir avant la Coupe du monde en Russie. L’équipementier allemand a concocté des maillots ultrarésistants afin que Valon Behrami et ses potes puissent aller au contact sans aucune arrière-pensée.

Revers de la médaille, ces nouveaux maillots ne font pas l’unanimité dans les divers classements des «plus beaux maillots de la Coupe du monde» qui ont émergé en Allemagne, en France ou en Angleterre à quelques heures du coup d’envoi du grand rendez-vous planétaire.

Les Français plus cléments

Ainsi le site fourfourtwo.com classe le maillot blanc des Suisses en 61e position (sur 64 maillots domicile et extérieur), tandis que le maillot rouge obtient un classement un peu plus flatteur (37e). Le journal allemand Spiegel est par contre impitoyable avec le look helvétique : le maillot rouge domicile figure en dernière position du classement. Idem pour le site allemand spécialisé «11freunde», qui considère la tunique helvétique comme «la plus laide» du tournoi. «Un verdict mérité», précise d’ailleurs le site allemand. En Angleterre, le site du «Mirror» est un peu plus clément avec le maillot rouge (domicile) et le blanc (extérieur) des Suisses. La tenue blanche s’en sort avec une certes peu flatteuse 58e place sur 64 maillots, tandis que le maillot rouge échoue au 59e rang. Enfin, en France, RMC Sport positionne le maillot blanc des Suisses au 40e rang et le rouge en 41e position sur 64, avec la petite pique suivante: «Autant le côté bicolore rose/rouge est intéressant, autant on se demande encore si le motif représente les montagnes suisses ou les empreintes digitales des 23 Suisses pour accéder à leur compte en banque.»

